logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Apoio chinês ao multilateralismo é vital, diz secretário-geral da ONU

Antonio Guterres reuniu-se com presidente chinês, Xi Jinping
Mei Mei Chu e Liangping Gao - Repórteres da Reuters
Publicado em 31/08/2025 - 13:39
Tianjin (China)
United Nations Secretary-General Antonio Guterres speaks during a news conference with Austrian Chancellor Karl Nehammer (not seen) and Foreign Minister Alexander Schallenberg (not seen) in Vienna, Austria May 11, 2022. REUTERS/Lisa Leutner
© REUTERS/Lisa Leutner/Proibida reprodução

 O papel da China na defesa do multilateralismo é fundamental, disse o secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, ao presidente chinês, Xi Jinping, à margem da reunião de um fórum de segurança no sábado (30).

Xi Jinping, por sua vez, disse que a China sempre será um "parceiro confiável" da ONU e continuará a oferecer "estabilidade e certeza".

Guterres está na cidade portuária de Tianjin, no Norte da China, para uma reunião da Organização de Cooperação de Xangai, onde o presidente russo, Vladimir Putin, e os líderes da Ásia Central, do Sudeste Asiático, do Sul da Ásia e do Oriente Médio se reunirão com Xi Jinping em uma poderosa demonstração de solidariedade do Sul Global.

"Neste momento em que o multilateralismo está sob fogo, o apoio da China... é um elemento extremamente importante a ser preservado", disse ele, segundo a imprensa local.

"Vemos novas formas de política que às vezes são difíceis de entender, que às vezes parecem mais um show do que esforços diplomáticos sérios e nos quais negócios e política às vezes também parecem estar misturados", disse Guterres.

"O papel da República Popular da China como um pilar fundamental do sistema multilateral é extremamente importante e somos extremamente gratos e reconhecidos por isso", acrescentou.

O presidente da China prometeu ampliar o apoio do país à ONU e à busca da paz mundial. "A China está disposta a aprofundar a cooperação com as Nações Unidas, apoia seu papel central nos assuntos internacionais e assume conjuntamente suas responsabilidades na manutenção da paz mundial e na promoção do desenvolvimento e da prosperidade", disse Xi a Guterres.

É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Brasília (DF), 01/07/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa do lançamento do Plano Safra 2025/26, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Em jornais estrangeiros, Lula defende diplomacia e multilateralismo
China ONU multilateralismo Antonio Guterres Xi Jinping
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 21/09/2024 - Praça Roosevelt recebe a segunda edição da Parada PCD, que celebra a diversidade, a inclusão e o orgulho de ser PCD. A parada acontece no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Feira online tem 7 mil vagas de emprego para pessoas com deficiência
dom, 31/08/2025 - 13:50
United Nations Secretary-General Antonio Guterres speaks during a news conference with Austrian Chancellor Karl Nehammer (not seen) and Foreign Minister Alexander Schallenberg (not seen) in Vienna, Austria May 11, 2022. REUTERS/Lisa Leutner
Internacional Apoio chinês ao multilateralismo é vital, diz secretário-geral da ONU
dom, 31/08/2025 - 13:39
São Paulo- 31/08/2025 - Cruzeiro perde do Palmeiras, mas vai a final do Brasileirão Feminino. Foto: Cris Mattos/Staff Images Woman/CBF
Esportes Cruzeiro perde do Palmeiras, mas vai à final do Brasileirão Feminino
dom, 31/08/2025 - 13:33
São Paulo - 31/08/2025 - Brasil decide Copa América de basquete masculino contra Argentina. Foto: FIBA Americas/Divulgação
Esportes Brasil decide Copa América de basquete masculino contra Argentina
dom, 31/08/2025 - 13:29
Logo da Agência Brasil
Internacional Ataque de drone russo deixa milhares sem energia no Sul da Ucrânia
dom, 31/08/2025 - 13:21
Brasília (DF) 10/11/2024 – Segundo dia do Enem: candidatos respondem a 90 questões até 18h30 Candidatos chegaram cedo para evitar surpresas antes da prova Foto: Jose Cruz/Agência Brasil
Educação Nordeste é a região com maior número de inscritos no Enem 2025
dom, 31/08/2025 - 13:04
Ver mais seta para baixo