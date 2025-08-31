Ataque de drone russo deixa milhares sem energia no Sul da Ucrânia

Um ataque de drones russos durante a noite danificou uma instalação de energia perto da cidade de Odesa, no Sul da Ucrânia, deixando mais de 29 mil pessoas sem eletricidade na manhã deste domingo (31), disse o governador da região, Oleh Kiper.

A mais atingida foi a cidade de Chornomorsk, nos arredores de Odesa, onde o ataque também danificou casas residenciais e prédios administrativos, disse o governador, no aplicativo de mensagens Telegram.

"A infraestrutura crítica está operando com geradores", disse Kiper. Uma pessoa ficou ferida como resultado do ataque, acrescentou.

A Reuters não pôde verificar a informação de forma independente.

Não houve comentários da Rússia, que tem atacado a infraestrutura crítica da Ucrânia continuamente durante os 42 meses da guerra.

Um amplo ataque da Rússia na quinta-feira, que teve como alvo muitas regiões da Ucrânia, matou 25 pessoas em Kiev.

É proibida a reprodução deste conteúdo.