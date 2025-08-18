logo ebc
Ataque de drone russo em Kharkiv deixa cinco mortos

Além de Kharkiv, houve bombardeios nas regiões de Sumi e Odessa
Lusa*
Publicado em 18/08/2025 - 08:31
Kiev
Militar ucraniano na região de Kharkiv 2/6/2025 REUTERS/Sofiia Gatilova
© Reuters/Sofiia Gatilova/proibida a reprodução
Lusa

Pelo menos cinco pessoas morreram e 18 ficaram feridas nesta segunda-feira, durante o ataque de um drone russo em Kharkiv, no leste da Ucrânia, informaram as autoridades locais.

"Cinco pessoas morreram, incluindo uma menina com cerca de um ano e meio", informou a Procuradoria ucraniana, acrescentando que "pelo menos 18 pessoas ficaram feridas".

As autoridades ucranianas citaram bombardeios russos durante a noite nas regiões de Sumi (nordeste), Odessa (sul) e Kharkiv.

"A Rússia continua a matar civis deliberadamente", denunciou o chefe da administração presidencial, Andrii Yermak, no Telegram, publicando imagens de um edifício em chamas em Kharkiv.

Na cidade, os serviços de emergência alegaram que a Rússia lançou "ataque maciço a uma área residencial", atingindo um edifício de cinco andares que se incendiou em vários pontos e sofreu destruição significativa.

No início da noite, a cidade, localizada na fronteira com a Rússia, a segunda maior do país antes da invasão em fevereiro de 2022, foi bombardeada por um míssil balístico russo, ferindo 11 pessoas, segundo o presidente da Câmara, Igor Terekhov.

Em Sumi, o chefe da administração militar regional, Oleg Grygorov, disse que os ataques russos, com recurso a uma bomba e, depois, a um drone, feriram duas pessoas.

Na região de Odessa, os ataques com drones provocaram incêndios na infraestrutura energética, que foram rapidamente extintos, segundo o chefe da administração militar regional, Oleg Kiper.

A cúpula de sexta-feira no Alasca entre o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, não alcançou um cessar-fogo.

O presidente norte-americano recebe hoje Zelensky na Casa Branca, juntamente com vários líderes europeus, para discutir uma possível solução para o conflito.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

guerra Rússia Ucrânia Ataque Kharkiv Mortes
