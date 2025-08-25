logo ebc
Ataque de Israel a hospital em Gaza deixa pelo menos 15 mortos

Jornalistas morreram no bombardeio
RTP*
Publicado em 25/08/2025 - 08:02
JERUSALÉM
Soldados israelenses operam em local divulgado como Hospital Nasser em Gaza 18/2/2024 Reuters/Proibida reprodução
© Reuters/Proibida reprodução
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

Israel lançou dois ataques contra o Hospital Nasser, em Gaza, nesta segunda-feira (25), deixando pelo menos 15 mortos, incluindo um socorrista e quatro jornalistas.

Um ataque inicial, com um drone explosivo, atingiu o telhado do hospital e foi seguido por um segundo ataque aéreo israelense.

Hussam al-Masri, repórter de imagem contratado pela Reuters, foi um dos jornalistas mortos no ataque inicial. A transmissão da Reuters a partir do hospital, operada por Masri, foi subitamente interrompida no momento do ataque inicial, segundo mostram imagens da agência.

Testemunhas dizem que o segundo ataque ocorreu depois de equipes de resgate, jornalistas e outras pessoas terem se dirigido ao local do ataque inicial.

De acordo com as autoridades de saúde de Gaza, os outros três jornalistas mortos são Mariam Abu Dagga, freelancer, Mohammed Salama, repórter fotográfico da Al Jazeera, e Moaz Abu Taha, da rede NBC.

Além dos quatro jornalistas mortos, Hatem Khaled, repórter fotográfico que trabalha para a agência Reuters, ficou ferido no ataque. Desde outubro de 2023, já morreram mais 244 jornalistas e profissionais da comunicação social, de acordo com Gabinete de Imprensa do Governo de Gaza.

Um ataque israelense, na noite de 10 de agosto, contra uma tenda utilizada por uma equipe de jornalistas na Cidade de Gaza matou quatro funcionários da Al Jazeera e dois freelancers, provocando indignação internacional.

"O primeiro ataque teve como alvo o quarto andar do complexo médico, seguido de um segundo ataque, quando ambulâncias chegavam para resgatar os mortos e feridos", informou o Ministério da Saúde de Gaza, acrescentando que várias pessoas ficaram feridas.

O Hospital Nasser, o maior do sul de Gaza, tem resistido aos ataques e bombardeios israelenses ao longo dos 22 meses de guerra entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas.

Vários hospitais foram atingidos ou invadidos em toda a Faixa de Gaza e Israel afirma que atacava militantes do Hamas que operavam no interior das instalações médicas. Entretanto, as forças israelenses não apresentaram provas dessas acusações.

Um ataque em junho ao Hospital Nasser matou três pessoas e feriu dez. Na ocasião, o Exército israelense disse ter atingido militantes do Hamas que operavam um centro de comando e controle no hospital.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

*Com informações da Lusa

Conflito no Oriente Médio Israel Ataque hospital Mortes
