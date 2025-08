Bélgica negocia com EUA para impedir destruição de contraceptivos

O Ministério das Relações Exteriores da Bélgica anunciou neste sábado (2) que está negociando com as autoridades norte-americanas para impedir a destruição de contraceptivos armazenados no país, avaliados em US$ 9,7 milhões de dólares.

Milhares de implantes, pílulas orais e dispositivos intrauterinos (DIUs) aguardam destruição em um armazém na região belga de Kempen, após o presidente Donald Trump ter suspendido o financiamento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid), que os distribuía para vários países.

O fim do financiamento afeta não só as novas compras, mas também a distribuição dos estoques existentes na cidade belga.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, os Estados Unidos ordenaram que estes contraceptivos fossem incinerados na França até o dia 1° de agosto.

Para evitar a destruição, o Ministério das Relações Exteriores belga contatou a embaixada norte-americana em Bruxelas, disse Florinda Baleci, porta-voz do governo, ao jornal francês Le Soir.

As reservas, armazenadas na empresa de logística internacional Kuehne + Nagel, incluem 26 milhões de preservativos e contraceptivos orais e implantáveis.

Os diplomatas belgas estão considerando armazenar temporariamente todo este material em outro local.

O tempo está se esgotando, na medida em que a data de validade dos insumos se aproxima de expirar, relata o jornal.

