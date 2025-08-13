Bombeiro morre na Espanha em meio a incêndios florestais

Onda de calor e ventos deve durar até a semana que vem

Um bombeiro voluntário morreu, após sofrer queimaduras graves, e várias pessoas foram hospitalizadas em dezenas de incêndios florestais que assolaram a Espanha nesta quarta-feira, alimentados por ventos fortes e calor escaldante.

Pelo menos seis grandes focos ainda estavam fora de controle, de acordo com os serviços de emergência regionais.

"A situação dos incêndios continua grave. É essencial ter extrema cautela", disse o primeiro-ministro Pedro Sánchez no X.

Até o momento, os incêndios florestais queimaram quase 99 mil hectares na Espanha este ano e o calor extremo está piorando a situação.

Uma onda de calor de dez dias deve durar até segunda-feira (18), afirmou a agência meteorológica estatal Aemet, prevendo um risco "extremo" de incêndios florestais nesta quarta-feira (13).

"Estamos no ponto mais desafiador da temporada", disse a Aemet no X.

Bombeiro voluntário

O homem morto era um bombeiro voluntário de 35 anos que tentava criar uma barreira contra incêndios perto da cidade de Nogarejas, na região central de Castela e Leão, quando ficou preso no incêndio, disseram autoridades regionais.

Esse foco tinha duas frentes ativas que ainda estavam fora de controle, com os serviços meteorológicos prevendo mais um dia de ventos fortes e tempestades.

Mais de 5 mil pessoas foram retiradas da região e os esforços se concentravam em evitar que as chamas atingissem cidades menores.

A ministra do Meio Ambiente, Sara Aagesen, disse à estação de rádio SER que muitos incêndios em todo o país eram suspeitos de terem sido causados intencionalmente, mas acrescentou que era muito cedo para dizer quantos.

Na segunda-feira, outro incêndio matou um homem que trabalhava em um estábulo de cavalos nos arredores de Madri e atingiu algumas casas e fazendas antes de ser contido.

O líder da região da Galícia, no noroeste, Alfonso Rueda, chamou a situação de "complicada" e disse que o clima não estava ajudando. Seis focos ativos estavam afetando um total de 10 mil hectares na província de Ourense, na Galícia.