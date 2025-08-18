logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Candidatos de direita devem disputar segundo turno na Bolívia

Eleição presidencial marca fim de duas décadas de governos de esquerda
Lusa*
Publicado em 18/08/2025 - 06:30
La Paz
La Paz, Bolivia.- In the photo taken on November 8, 2020, the assumption of Luis Arce to the presidency of Bolivia. After winning the October 18 elections, the president-elect and his vice, David Choquehuanca, received the presidential attributes in front of a crowd that gathered in front of the Quemado Palace in La Paz. Jeanine Añez did not attend the ceremony. Ulan Pool / Latin America News Agency via Reuters Connect
© Reuters/Ulan Pool/Proibida reprodução
Lusa

Dois candidatos da direita deverão disputar o segundo turno nas eleições presidenciais da Bolívia, marcando o fim de duas décadas de governos de esquerda, de acordo com projeções de institutos de pesquisa. O segundo turno está marcado para 19 de outubro.

O senador de centro-direita Rodrigo Paz Pereira, da oposição, lidera com 31,3% e 31,6% dos votos, de acordo com os institutos Ipsos e Captura, respectivamente.

O ex-presidente de direita Jorge "Tuto" Quiroga segue em segundo lugar, com 27,1% e 27,3%.

O empresário e também candidato da oposição Samuel Doria Medina já reconheceu a derrota, ao ficar em terceiro lugar nas contagens rápidas divulgadas na madrugada desta segunda-feira (18), e comprometeu-se a apoiar Rodrigo Paz.

"Como afirmei várias vezes, cumpro os meus compromissos. Ao longo da campanha, disse que, se não chegasse à segunda volta, apoiaria quem ficasse em primeiro lugar, desde que não fosse o MAS [Movimento ao Socialismo, no poder]. Esse candidato é Rodrigo Paz e mantenho a minha palavra", disse Doria Medina em entrevista.

Paz Pereira, de 57 anos, é a grande revelação do atual processo eleitoral, tendo passado dos últimos lugares nas pesquisas  para o candidato mais votado neste primeiro turno, qualificando-se para disputar o segundo com Jorge "Tuto" Quiroga, da Aliança Livre, que partiu para estas eleições atrás de Dória Medina nas intenções de voto.

O processo eleitoral iniciado nesse domingo na Bolívia, país com 12 milhões de habitantes, escolhe os membros do Senado, da Câmara dos Deputados e os próximos presidente e vice do país. 

Dez candidatos de partidos e alianças foram habilitados a concorrer à presidência, mas apenas oito concorreram, incluindo Eduardo del Castillo pelo partido MAS, que é apoiado pelo atual presidente, Luis Arce.

A esquerda boliviana partiu para estas eleições em profunda crise. Arce anunciou que não iria disputar o segundo mandato e Evo Morales, que abandonou o MAS, tentou candidatar-se pelo partido PAN-BOL, mas o Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) anulou a personalidade jurídica da formação política por por descumprimento da lei.

Em maio, o Tribunal Constitucional boliviano determinou que Morales não poderia ser candidato a um quarto mandato, por ter ocupado o cargo de presidente por mais de duas vezes. A decisão gerou, em junho, violentas manifestações dos seus apoiadores, deixando pelo menos seis mortos.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
La Paz, Bolivia.- In the photo taken on November 8, 2020, the assumption of Luis Arce to the presidency of Bolivia. After winning the October 18 elections, the president-elect and his vice, David Choquehuanca, received the presidential attributes in front of a crowd that gathered in front of the Quemado Palace in La Paz. Jeanine Añez did not attend the ceremony. Ulan Pool / Latin America News Agency via Reuters Connect
Bolívia vai às urnas com direita favorita e 23% dos votos indefinidos
Bolívia Eleições Presidenciais Segundo Turno
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
La Paz, Bolivia.- In the photo taken on November 8, 2020, the assumption of Luis Arce to the presidency of Bolivia. After winning the October 18 elections, the president-elect and his vice, David Choquehuanca, received the presidential attributes in front of a crowd that gathered in front of the Quemado Palace in La Paz. Jeanine Añez did not attend the ceremony. Ulan Pool / Latin America News Agency via Reuters Connect
Internacional Candidatos de direita devem disputar segundo turno na Bolívia
seg, 18/08/2025 - 06:30
Manaus (AM), 30/05/2025 - Programa instalado em Manaus bonifica catadores para impedir que resíduos plásticos poluam rios da Amazônia. Foto: Sara Rangel/Divulgação
Meio Ambiente Brasil expressa preocupação com debate internacional sobre plásticos
dom, 17/08/2025 - 19:52
Brasília (DF), 17/08/2025 - Ato em memória de mãe Bernadete Pacífico, assassinada há dois anos no quilombo Pitanga dos Palmares. Foto: Associação Quilombo Pitanga dos Palmares/Divulgação
Direitos Humanos Quilombolas celebram memória de Mãe Bernadete e pedem justiça
dom, 17/08/2025 - 19:22
Bruna Takahashi teve três match points contra, mas reagiu e venceu a norte-americana Lily Zhang na finalíssima feminina, conquistando o bicampeonato da Copa Pan-Americana de Tênis de Mesa, em 23/02/2025.
Esportes Takahashi bate australiana em estreia no Europe Smash de tênis de mesa
dom, 17/08/2025 - 19:06
Porto Alegre (RS), 01/05/2025 – Vista aérea de Porto Alegre que a um ano foi atingido por temporais que afetou mais de 400 municípios gaúchos, tiveram bairros inteiros alagados. A maior tragédia climática da história do estado, deixou pelo menos 147 mortos e afetou mais de 2,1 milhões de pessoas. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Granizo e ventos de 100km/h devem atingir sul do país nesta semana 
dom, 17/08/2025 - 17:53
Santos (SP) 25/03/2025 - A plataforma P-74, que opera no pré-sal da Bacia de Santos, é uma das que capturam e reinjetam CO2. Foto: André Ribeiro/Agência Petrobras
Economia Federação critica lei que desobriga Petrobras de operar todo o pré-sal
dom, 17/08/2025 - 17:32
Ver mais seta para baixo