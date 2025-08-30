logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Caracas adverte que ataque à Venezuela será calamidade para os EUA

Governo norte-americano enviou tropas para o Caribe
Lusa*
Publicado em 30/08/2025 - 12:08
Caracas
A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, durante coletiva de imprensa em Moscou, Rússia.
© Maxim Shemetov/Reuters/Direitos reservados
Lusa

O governo venezuelano advertiu Washington que um ataque à Venezuela será uma “calamidade” e um “pesadelo” para os Estados Unidos (EUA), país que enviou forças militares para o Caribe, alegando operação contra o narcotráfico.

“Seremos a sua calamidade, o seu pesadelo e isso significará também a instabilidade de todo o continente. Por isso, o apelo é à paz. Acalmem-se, senhores falcões dos Estados Unidos. Acalmem-se, tranquilizem-se, porque vão causar um grande dano ao seu próprio país”, disse a vice-presidente da Venezuela.

Delcy Rodríguez falou no estado de Carabobo, durante jornada de dois dias de alistamento voluntário da população para defender o país das alegadas ameaças dos EUA.

A dirigente destacou que os venezuelanos estão unidos, prontos e preparados para defender o país.

“Estamos prontos para defender a Venezuela em união nacional, em paz e tranquilidade, para garantir o nosso futuro. Os que estão a pensar no Norte [nos EUA], aqueles que estão a pensar numa agressão militar à Venezuela, saibam que isso vai correr muito mal”, frisou.

Segundo Delcy Rodríguez, a Venezuela está diante de “uma das calúnias mais terríveis, para justificar a intervenção” e apoderar-se dos recursos energéticos do país.

“A questão do arquiteto do ‘narcoestado’ é simplesmente uma grande calúnia, mas não é nova. É um padrão histórico para intervir em países que não lhes são próximos. Intervir em países quando lhes interessa roubar os recursos materiais desses países”, disse.

A vice-presidente da Venezuela recordou que em 2002, no momento em que o então presidente Hugo Chávez estava temporariamente afastado do poder, a petrolífera estatal esteve paralisada durante 62 dias, ocasionando mais de US$ 25 bilhões em perdas para o país.

“A Venezuela sabe por isso que é tão importante o alistamento dos trabalhadores, da indústria dos hidrocarbonetos. A Venezuela e seus trabalhadores têm plena consciência do que significa ter as maiores reservas de petróleo e de gás do mundo. E aqui estão a dizer: estou pronto para defender a paz, a tranquilidade”, afirmou.

Segundo Delcy Rodríguez, o bloqueio económico imposto pelos EUA contra a Venezuela levou a uma migração da população, mas apesar disso o país registra 17 trimestres de recuperação.

“O que significou o bloqueio econômico: uma migração econômica e induzida. O povo venezuelano nunca tinha migrado, partiu sob o pretexto de procurar novos horizontes materiais, uma esperança económica. E já sabemos o que aconteceu. A história de como foram rejeitados, vítimas de xenofobia e de discriminação no trabalho. E o que aconteceu aos EUA é pior. Vai ser pior para eles se se atreverem a uma agressão, vai ser muito pior."

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou na quarta-feira (27) os EUA de violarem o Tratado de Tlatelolco de 1967, que declarou a América Latina e o Caribe zonas livres de armas nucleares, ao enviarem forças militares para a região, incluindo navios lança-mísseis e fuzileiros.

Em 18 de agosto, Nicolás Maduro determinou o deslocamento de 4,5 milhões de milicianos por todo o país, depois de os EUA terem duplicado para US$ 50 milhões a recompensa por informações que possam conduzir à sua detenção.

No dia seguinte, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que Washington está preparado para "usar todo o seu poder" para travar o "fluxo de drogas para o país", o que inclui o envio de navios e de soldados para águas próximas da Venezuela.

Em resposta, Maduro acusou os EUA de procurarem uma “mudança de regime” de forma “terrorista e militar”.

De acordo com a CNN, os EUA começaram a enviar 4 mil fuzileiros para águas da América Latina e Caribe a fim de combater os cartéis de tráfico de drogas, além de reforçar a presença militar na região com aviões-radar e três contratorpedeiros com capacidade antimíssil.

Em 21 de agosto de 2025, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou aos Estados Unidos e à Venezuela para que “resolvam as diferenças por meios pacíficos”.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, durante cerimônia de posse para um terceiro mandato no cargo em Caracas 10/01/2025 REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Maduro: assédio contra Venezuela é oportunidade para reforçar defesa
Porta Aviões da Marinha dos Estados Unidos, USS Kitty Hawk. Foto: US Navy/Divulgação
Ameaça dos EUA contra Venezuela traz tensões à América Latina
Members of Venezuela’s National Bolivarian Police stand in formation during a military exercise, in Caracas, Venezuela January 23, 2025. Reuters/Gaby Oraa/Proibida reprodução
Especialistas rejeitam chamar Venezuela de narcoestado, como diz Trump
venezuela ataque Estados Unidos EUA Navios caribe
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Bebê em enfermaria de maternidade em Cabul, no Afeganistão
Saúde Teste do olhinho deve ser repetido três vezes ao ano até os 3 anos
sab, 30/08/2025 - 14:01
Logo da Agência Brasil
Internacional Houthis anunciam morte de primeiro-ministro e outras autoridades
sab, 30/08/2025 - 13:44
Caminhoneiros ainda ocupam trecho da Rodovia Presidente Dutra, em Seropédica, Rio de Janeiro.
Saúde Unidades de saúde para caminhoneiros ficarão em postos nas rodovias
sab, 30/08/2025 - 13:19
Rio de Janeiro (RJ), 30/08/2025 - Sede da Academia Brasileira de Letras. Foto: RioTur/Divulgação
Cultura ABL lamenta morte do escritor Luis Fernando Verissimo
sab, 30/08/2025 - 12:32
Brasília (DF) 29/08/2025 - Vacina de herpes zoster. Foto: MS/Divulgação
Saúde Pesquisa sugere que vacina de zóster previne doenças do coração
sab, 30/08/2025 - 12:21
A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, durante coletiva de imprensa em Moscou, Rússia.
Internacional Caracas adverte que ataque à Venezuela será calamidade para os EUA
sab, 30/08/2025 - 12:08
Ver mais seta para baixo