Chuvas deixam quase 400 mortos no Paquistão desde quinta-feira

Equipes de resgate buscam dezenas de corpos ainda soterrados
Lusa*
Publicado em 19/08/2025 - 10:20
ISLAMABAD
Forte chuva no Paquistão deixa pelo menos 38 mortos Maioria das mortes ocorreu na província de Punjab, no Nordeste
Lusa

Pelo menos 393 pessoas morreram desde quinta-feira (14) no Paquistão devido às chuvas torrenciais de monção, anunciaram hoje (19) as autoridades locais, enquanto continuam as operações para retirar dezenas de corpos ainda soterrados.

Entre essas mortes, 356 foram registradas na província montanhosa de Khyber-Pakhtunkhwa, no noroeste da fronteira com o Afeganistão, disse a Autoridade Nacional de Gestão de Catástrofes paquistanesa, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

O balanço anterior dos efeitos das chuvas desde quinta-feira era de 270 mortos e cerca de 150 desaparecidos.

Desde 26 de junho, morreram no Paquistão 706 pessoas devido à monção, que deve durar até meados de setembro.

Especialistas consideram que o Paquistão é um dos países mais vulneráveis a eventos climáticos extremos.

Em 2022, as chuvas, na época das monções, designação dada aos ventos sazonais, causaram mais de 1.700 mortos e perdas econômicas superiores ao equivalente a 30 bilhões de euros.

Paquistão Chuvas Mortes
