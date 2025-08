Decreto de Trump impõe tarifa adicional de 25% sobre produtos da Índia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou decreto nesta quarta-feira (6) impondo uma tarifa adicional de 25% sobre os produtos da Índia, dizendo que o país importa direta ou indiretamente petróleo russo, o que se somou às tarifas de 25% já anunciadas anteriormente.

A medida ameaça complicar ainda mais as relações entre os EUA e a Índia e ocorre logo após uma fonte do governo indiano ter dito que o primeiro-ministro Narendra Modi visitará a China pela primeira vez em mais de sete anos, em agosto.

Os laços entre os EUA e a Índia estão enfrentando a crise mais séria dos últimos anos, depois que negociações recentes não conseguiram chegar a um acordo comercial.

A medida da Casa Branca, sinalizada pela primeira vez por Trump na segunda-feira (4), segue as reuniões do principal enviado diplomático de Trump, Steve Witkoff, em Moscou, com o objetivo de pressionar a Rússia a concordar com a paz na Ucrânia.

Trump ameaçou elevar tarifas sobre a Rússia e impor sanções secundárias a seus aliados, caso o presidente russo, Vladimir Putin, não tome medidas para acabar com a guerra na Ucrânia.