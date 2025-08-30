logo ebc
Deputado e ex-presidente do Parlamento ucraniano é morto a tiros

Tiroteio ocorreu em Lviv, no oeste do país
Lusa*
Publicado em 30/08/2025 - 14:28
Kiev
A police officer guards at the site of a murder of former Ukrainian parliamentary speaker Andriy Parubiy, who was killed this morning, amid Russia's attack on Ukraine, in Lviv, Ukraine August 30, 2025. Reuters/Roman Baluk/Proibida reprodução
© Reuters/Roman Baluk/Proibida reprodução
Lusa

O deputado e ex-presidente do Parlamento da Ucrânia, Andriï Parouby, foi morto neste sábado (30) a tiros em Lviv, no oeste do país, informou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O Ministério do Interior da Ucrânia informou à filial ucraniana da rede britânica BBC que o deputado, que presidiu ao Parlamento entre 2016 e 2019, morreu vítima de vários tiros por volta do meio-dia (local), sem adiantar mais detalhes.

Zelensky condenou o que descreveu como "assassinato horrível" e anunciou o início imediato de investigações e de uma operação de busca e captura dos responsáveis pela morte.

Segundo as autoridades ucranianas, as circunstâncias da morte de Parouby e os motivos pelos quais foi alvejado são, por enquanto, desconhecidos, estando o atirador a ser procurado.

A polícia ucraniana disse, inicialmente, que houve um tiroteio em Lviv, que a vítima era uma "personalidade pública e política bem conhecida" e "morreu no local devido aos ferimentos".

Mais tarde, Zelensky esclareceu que se tratava do deputado Andriï Parouby.

O atirador teria se disfarçado de entregador de comida e seguia numa bicicleta. Aproximou-se de Parouby e disparou. Foram encontradas sete cápsulas de bala na cena do crime.

Antigo secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa, Parouby participou dos recentes movimentos pró-europeus na Ucrânia, primeiro na "revolução laranja" de 2004 e depois na de Maidan, em 2014.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Ucrânia ex-presidente do Parlamento morte tiros
