Desaceleração drástica de degelo no Ártico surpreende cientistas

A variação climática natural é a razão mais provável para a desaceleração do degelo no Ártico, uma vez que o aquecimento global devido à queima de combustíveis fósseis continua. O degelo marinho no Ártico diminuiu drasticamente nos últimos 20 anos, relatam cientistas, não tendo sido verificado um declínio estatisticamente significativo na sua extensão desde 2005.

A descoberta é surpreendente para os cientistas, já que as emissões de carbono provenientes da queima de combustíveis fósseis continuaram a aumentar e a reter cada vez mais calor ao longo desse período.

Segundo os pesquisadores, as variações naturais nas correntes oceânicas que limitam o degelo provavelmente compensaram o aumento contínuo das temperaturas globais. No entanto, eles disseram que esse foi apenas um alívio temporário e que o derretimento provavelmente recomeçará em cerca do dobro da taxa de longo prazo, em algum momento, nos próximos cinco a dez anos.

As descobertas não significam que o gelo marinho do Ártico esteja se recuperando. A área de gelo marinho em setembro, quando atinge o seu mínimo anual, caiu para a metade desde 1979, quando começaram as medições por satélite.

A crise climática continua "inequivocamente real", disseram os cientistas, e a necessidade de ações urgentes para evitar os piores impactos permanece inalterada.

A variação natural que provoca a desaceleração é provavelmente das flutuações multidecadais (fenômeno que ocorre ao longo de vários anos) nas correntes dos oceanos Atlântico e Pacífico, que alteram a quantidade de água aquecida que flui para o Ártico. Espera-se que o Ártico ainda tenha condições sem gelo no final do século, prejudicando as pessoas e a vida selvagem da região e aumentando o aquecimento global ao expor o oceano escuro que absorve calor.

"É surpreendente, quando há um debate atual sobre se o aquecimento global está acelerando, que estejamos a falar de uma desaceleração”, afirmou Mark England ao jornal britânico The Guardian.

"A boa notícia é que, há dez ou 15 anos, quando a perda de gelo marinho estava acelerando, algumas pessoas falavam de um Ártico sem gelo antes de 2020. Mas agora a variabilidade [natural] mudou para anular, em grande parte, a perda de gelo marinho. Isso nos deu um pouco mais de tempo, mas é um alívio temporário”, afirmou.

A investigação, publicada na revista Geophysical Research Letters, utilizou dois conjuntos de dados diferentes sobre os níveis de gelo marinho do Ártico, desde 1979 até os dias de hoje. Os cientistas analisaram a área de gelo marinho para cada mês do ano e a desaceleração foi observada em todos os casos. Para verificar se essa desaceleração poderia ser o resultado de uma variação natural, examinaram os resultados de milhares de execuções de modelos climáticos.

"Este não é um acontecimento extremamente raro – ao longo de um século, deverá acontecer algumas vezes", disse England, da Universidade da Califórnia, em Irvine. Além disso, todas as simulações mostraram que a perda de gelo marinho voltou a aumentar após a desaceleração.

"Sabemos que os registros climáticos, sejam de temperaturas globais ou de gelo marinho, podem permanecer os mesmos durante vários anos consecutivos, como resultado da variabilidade climática interna”, disse a professora Julienne Stroeve, da University College London.

A análise de Stroeve, da tendência de longo prazo de 1979 a 2024, mostra que se perdem cerca de 2,5 metros quadrados de gelo de setembro por cada tonelada de CO2 emitida.

Segundo o professor Andrew Shepherd, da Universidade de Northumbria, a camada de gelo marinho do Ártico também está se estreitando. "Portanto, mesmo que a área não estivesse diminuindo, o volume ainda está. Os nossos dados mostram que, desde 2010, a espessura média de outubro caiu 0,6 cm por ano”.

A taxa de aumento da temperatura da superfície global também abrandou no passado, antes de retomar um rápido aumento. Um grande evento El Niño em 1998 foi seguido por cerca de uma década de temperaturas globais semelhantes, o que foi apelidado de "a pausa". No entanto, o planeta continuou a acumular calor e as temperaturas globais têm aumentado rapidamente desde então.

A Inglaterra rejeitou qualquer sugestão de que a desaceleração do gelo marinho indicasse que as alterações climáticas não eram reais.

“As alterações climáticas são inequivocamente reais, impulsionadas pelo homem, e continuam a representar séria ameaça. A ciência fundamental e a urgência da ação climática permanecem inalteradas”, afirmou Andrew Shepherd.

“É bom explicar às pessoas que [a desaceleração] está ocorrendo. Caso contrário, vão ouvir isso de alguém que tenta usar de má-fé, como forma de minar a compreensão muito sólida do que está acontecendo com as alterações climáticas”.

