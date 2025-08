Encerradas as buscas por trabalhadores em mina de cobre no Chile

Os cinco trabalhadores da mina de cobre El Teniente, no Chile, que ficaram presos em um desmoronamento na semana passada foram encontrados mortos, informou a mineradora Codelco neste domingo (3), enquanto prometia investigar a causa e melhorar medidas de segurança.

O número total de mortos chegou a seis, incluindo uma pessoa que morreu no momento do acidente na noite de quinta-feira (31), 70 horas antes de o último trabalhador soterrado ser encontrado.

O presidente da Codelco, Maximo Pacheco, disse que a mineradora estatal convocaria especialistas internacionais para investigar a causa e determinar "o que fizemos de errado".

O colapso foi desencadeado por um dos maiores tremores já registrados em El Teniente, com o impacto de um terremoto de magnitude 4,2 graus na escala Richter. Ainda não está claro se a causa foi um terremoto natural no país altamente sísmico ou a atividade de mineração.

"Somos os primeiros a querer saber o que aconteceu", disse Pacheco aos repórteres nos escritórios da Codelco na cidade de Rancagua, perto da mina na região central do Chile.

"Essa tragédia nos atinge com força."

Luto

O presidente Gabriel Boric determinou três dias de luto pelos mineiros. Os homens tinham entre 29 e 34 anos e eram empregados da empresa de escavação Gardilcic, de acordo com a mídia local.

A Codelco é a maior mineradora de cobre do mundo e o Chile é o maior produtor global que fornece cerca de um quarto do metal vermelho do mundo, usado em indústrias que vão desde a construção até a eletrônica.

*Reportagem adicional de Mayela Armas