Entidade que financia imprensa pública nos EUA vai encerrar atividades

A Corporação para Radiodifusão Pública (CPB, na sigla em inglês), entidade que financia parte da mídia pública dos Estados Unidos há mais de cinco décadas, informou que vai encerrar suas atividades após cortes de recursos federais aprovados pelo Parlamento norte-americano.

Em comunicado, a CPB destacou que, por quase 60 anos, cumpriu sua missão de construir e sustentar um sistema de mídia pública confiável que informa, educa e atende comunidades em todo o país.

“Por meio de parcerias com emissoras e produtoras locais, a CPB tem apoiado conteúdo educacional, jornalismo localmente relevante, comunicações de emergência, programação cultural e serviços essenciais para os americanos em todas as comunidades.”

Na nota, a presidente e CEO da corporação, Patricia Harrison, avalia que, “apesar dos esforços extraordinários de milhões de americanos que ligaram, escreveram e peticionaram ao Congresso para preservar o financiamento federal para o CPB, agora enfrentamos a difícil realidade de encerrar nossas operações”.

Ainda segundo o comunicado, a CPB já informou seus funcionários que a maioria dos cargos será extinta após o encerramento do ano fiscal, em 30 de setembro de 2025. Uma pequena equipe de transição deve permanecer até janeiro de 2026 para “garantir um encerramento responsável e organizado das operações”.

“A mídia pública tem sido uma das instituições mais confiáveis no cotidiano americano, proporcionando oportunidades educacionais, alertas de emergência, discurso civilizado e conexão cultural com todos os cantos do país”, destacou a CEO da corporação no comunicado.