Espanha registra terceira morte no combate a incêndios

Um dos feridos no combate a um incêndio na região espanhola de Castela e Leão morreu nesta quinta-feira (14), elevando para três o número de mortos no combate aos incêndios florestais no país, anunciaram as autoridades.

Na noite de quarta-feira (13), o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, pediu ajuda da União Europeia no combate aos focos.

“Hoje, lamentamos a morte de mais uma pessoa que fazia parte do dispositivo de combate a incêndios na província de Leão”, escreveu o delegado provincial do Governo, Nicanor Sen, nas redes sociais.

Grande-Marlaska confirmou a morte na televisão pública nacional, apresentando as condolências “à família, aos colegas e a toda a sociedade”.

O homem, de 37 anos, estava internado em um hospital de Valladolid devido a queimaduras em 85% do corpo que sofreu enquanto combatia um foco em Zamora, segundo a agência de notícias espanhola EFE.

A vítima acompanhava outro homem, de 35 anos, que morreu queimado na terça-feira (12) e era o ferido mais grave de seis vítimas dos combates ao incêndio.

Estado crítico

O governo regional disse nas últimas horas que três dos feridos internados no hospital de Valladolid permaneciam em estado crítico na Unidade de Queimados e dois na Unidade de Cuidados Intensivos, um deles em estado crítico e outro com prognóstico grave.

A primeira morte nos incêndios, anunciada na manhã de terça-feira ocorreu em um incêndio florestal em Tres Cantos, localidade 25 quilômetros a norte de Madrid.

O ministro do Interior, que solicitou à União Europeia o envio de dois Canadair (aeronaves anfíbias que lançam água sobre as chamas), disse que havia hoje 11 focos de incêndio de nível 2 (em uma escala que vai até quatro) que preocupam as autoridades.

Ele chamou a atenção para o incêndio em Zamora, onde “uma área significativa foi queimada”, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

O alerta de nível 2 significa um risco elevado de incêndio e implica o envio de pessoal adicional, especificamente do exército e equipamento de combate a incêndios.

A série de incêndios na Espanha coincide com a onda de calor que entrou hoje no décimo segundo dia, com todas as regiões em alerta, incluindo as do norte.

As temperaturas máximas previstas são de 40 graus Celsius (°C) e as temperaturas noturnas não ficam abaixo dos 25 °C.

As altas temperaturas e os incêndios também têm afetado nas últimas semanas outros países europeus, incluindo Portugal, Grécia e França.