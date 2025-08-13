EUA revogam vistos de funcionários do governo ligados ao Mais Médicos

Governo Trump diz que são "cúmplices de trabalho forçado cubano"

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou a revogação dos vistos de funcionários do governo brasileiro, ex-funcionários da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e seus familiares.

O secretário de Estado, Marco Rubio (foto), em um comunicado nesta quarta-feira, disse que a medida foi tomada por cumplicidade com o trabalho forçado do governo cubano por meio do programa Mais Médicos do Brasil.

Foram revogados os vistos de Mozart Julio Tabosa Sales, secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, ex-assessor de Relações Internacionais do ministério e atual coordenador-geral para COP30.

De acordo com o comunicado, eles desempenharam um papel na implementação do programa enquanto trabalhavam no Ministério da Saúde do Brasil.

Criado em 2013, o Programa Mais Médicos atende regiões remotas, de difícil acesso, vulneráveis e com escassez desses profissionais. Na época, foram contratados médicos cubanos por meio de cooperação com a Opas, até 2018. Em 2023, o governo federal retomou o programa, rebatizado de Mais Médicos para o Brasil, com prioridade para profissionais brasileiros e abertura de vagas para outras áreas de saúde, como dentistas, enfermeiros e assistentes sociais.

Após a sanção dos Estados Unidos, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, defendeu o programa e que, segundo ele, "sobreviverá aos ataques injustificáveis de quem quer que seja".

"O programa salva vidas e é aprovado por quem mais importa: a população brasileira. Não nos curvaremos a quem persegue as vacinas, os pesquisadores, a ciência e, agora, duas das pessoas fundamentais para o Mais Médicos na minha primeira gestão como Ministro da Saúde, Mozart Sales e Alberto Kleiman", disse em postagem nas redes sociais.

De acordo com Padilha, nos últimos dois anos, o número de profissionais no programa dobrou.

"Temos muito orgulho de todo esse legado que leva atendimento médico para milhões de brasileiros que antes não tinham acesso à saúde. Seguiremos firmes em nossas posições: saúde e soberania não se negociam. Sempre estaremos do lado do povo brasileiro", acrescentou.

Visto

Em julho, Marco Rubio determinou a revogação dos vistos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), seus familiares e “aliados na Corte”.

A medida foi anunciada horas após o ex-presidente Jair Bolsonaro ser alvo de uma operação da Policia Federal (PF), que realizou buscas e apreensões e determinou a utilização de tornozeleira eletrônica.

Rubio escreveu que Moraes tem perseguido Bolsonaro e promovido censura.

* Com informações da Reuters