EUA revogaram mais de 6 mil vistos de estudantes estrangeiros

Governo Trump impôs novas regras para concessão de visto
Agência Lusa
Publicado em 18/08/2025 - 17:33
Washington
Lusa

Os Estados Unidos revogaram mais de 6 mil vistos de estudantes estrangeiros, desde as novas regras impostas pela administração Trump para combater a imigração ilegal, informou hoje um responsável norte-americano.

O principal motivo foi por "excederem o tempo de permanência autorizado e violarem a lei", afirmou um responsável do Departamento de Estado norte-americano que pediu para não ser identificado, ressaltando que, na "grande maioria", tratavam-se de casos de "agressão, condução sob o efeito do álcool, roubo e apoio ao terrorismo".

Cerca de "4 mil desses 6 mil vistos foram revogados porque esses visitantes infringiram a lei", sublinhou a mesma fonte.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, também revogou vários vistos de estudantes que realizaram manifestações críticas à ofensiva de Israel na Faixa de Gaza.

Em março, Rubio afirmou que revogava vistos diariamente e fez comentários sobre estudantes estrangeiros militantes: "Sempre que encontro um desses malucos, eu lhes retiro o visto".

Em um decreto assinado no primeiro dia como presidente dos Estados Unidos, em janeiro, Donald Trump apelou a um maior controle das pessoas que entram no país para garantir que "não tenham atitudes hostis em relação aos seus cidadãos, cultura, governo, instituições ou princípios fundadores".

Desde então, a administração Trump se envolveu em uma série de batalhas contra universidades, cancelando milhares de vistos e atacando algumas dessas instituições de renome por suspeitas de contrariarem os interesses da política externa dos Estados Unidos.

