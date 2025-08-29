logo ebc
Exército israelense declara Cidade de Gaza zona de combate perigosa

E ameaça lançar grande ofensiva contra o grupo islâmico Hamas
RTP*
Publicado em 29/08/2025 - 08:45
Gaza
Palestina. 29/10/2023 Israel amplia ataques e determina que população de Gaza vá para o Sul. Palestinos procuram vítimas no local dos ataques israelenses a casas, na cidade de Gaza. REUTERS/Mutasem Murtaja
© RANEEN SAWAFTA
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

O Exército de Israel classificou nesta sexta-feira (29) a Cidade de Gaza como "zona de combate perigosa", mas não pediu a saída imediata da população, quando Israel ameaça lançar grande ofensiva militar contra o grupo islâmico Hamas.

"A partir de hoje, a pausa tática local na atividade militar não se aplicará à área da Cidade de Gaza, que constitui zona de combate perigosa", diz comunicado militar publicado na rede social X.

"A IDF [Força de Defesa de Israel] vai continuar a apoiar os esforços humanitários enquanto conduz operações para proteger Israel", acrescenta o Exército na mesma nota.

Essa "pausa tática local" diária foi anunciada no final de julho para a Cidade de Gaza e outras áreas da Faixa de Gaza, acrescentou o Exército israelense, para "permitir a passagem segura de comboios da ONU" e de organizações não governamentais (ONG) humanitárias para o território palestino devastado pela guerra.

Apesar da crescente pressão, tanto internacional quanto interna, para colocar um fim à guerra, o Exército de Israel afirmou ontem que "continuam as operações" em todo o território.

Na quarta-feira, o Exército disse que a evacuação da Cidade de Gaza era inevitável, dada a decisão de Israel de assumir o controle da cidade, a maior do território.

Israel já tinha afirmado que a Cidade de Gaza é reduto do Hamas, com uma rede de túneis que continua a ser utilizada pelos militantes do grupo islâmico palestino.

A cidade abriga também parte da infraestrutura crítica e das instalações de saúde do território. 

Demonstrators take part in a protest, after families of hostages have called for a nationwide strike to demand the return of all hostages and an end to the war in Gaza, in Tel Aviv, Israel August 17, 2025. REUTERS/Shir Torem
Conflito no Oriente Médio Israel Gaza zona de combate perigosa Ataques
Palestina. 29/10/2023 Israel amplia ataques e determina que população de Gaza vá para o Sul. Palestinos procuram vítimas no local dos ataques israelenses a casas, na cidade de Gaza. REUTERS/Mutasem Murtaja
