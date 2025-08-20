logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Governo Trump impõe novas sanções a quatro juízes e promotores do TPI

Tribunal diz que medidas vão contra independência da instituição
Humeyra Pamuk e Anthony Deutsch - repórteres da Reuters
Publicado em 20/08/2025 - 16:52
Washington e Haia
Sede do Tribunal Penal Internacional, em Haia 12/03/2025 Reuters/Wolfgang Rattay/Proibida reprodução
© Reuters/Wolfgang Rattay/Proibida reprodução
Reuters

O governo do presidente Donald Trump impôs, nesta quarta-feira, sanções a dois juízes e dois promotores do Tribunal Penal Internacional, enquanto Washington aumenta sua pressão sobre o tribunal de guerra por causa da perseguição a líderes israelenses e de uma decisão anterior de investigar autoridades norte-americanas.

Em um comunicado, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, chamou o tribunal de "uma ameaça à segurança nacional que tem sido um instrumento de guerra legal" contra os Estados Unidos e Israel.

Washington sancionou Nicolas Yann Guillou, da França, Nazhat Shameem Khan, de Fiji, Mame Mandiaye Niang, do Senegal, e Kimberly Prost, do Canadá, de acordo com o Departamento do Tesouro e o Departamento de Estado dos EUA. Todos os funcionários estiveram envolvidos em casos ligados a Israel e aos Estados Unidos.

"Os Estados Unidos têm sido claros e firmes em nossa oposição à politização do TPI, ao abuso de poder, ao desrespeito à nossa soberania nacional e ao excesso judicial ilegítimo", disse Rubio.

"Exorto os países que ainda apoiam o TPI, muitos dos quais conquistaram sua liberdade graças a grandes sacrifícios americanos, a resistirem às reivindicações dessa instituição falida."

A segunda rodada de sanções ocorre menos de três meses depois que o governo tomou a medida sem precedentes de aplicar sanções a quatro juízes do TPI. Isso representa uma escalada séria que provavelmente impedirá o funcionamento do tribunal e do escritório do promotor, conforme eles lidam com casos importantes, incluindo alegações de crimes de guerra contra a Rússia por causa da invasão da Ucrânia.

O TPI disse que lamentava o anúncio da medida.

"Essas sanções são um ataque flagrante contra a independência de uma instituição judicial imparcial que opera sob o mandato de 125 Estados Partes de todas as regiões", disse o TPI em um comunicado.

"Elas também constituem uma afronta aos Estados Partes do Tribunal, à ordem internacional baseada em regras e, acima de tudo, a milhões de vítimas inocentes em todo o mundo", acrescentou o tribunal. "O TPI continuará cumprindo seus mandatos em estrita conformidade com sua estrutura legal, sem levar em conta qualquer pressão ou ameaça."

Tanto a França quanto a ONU disseram que o trabalho dos juízes é crucial para a justiça internacional.

"O papel deles é essencial na luta contra a impunidade", afirmou o Ministério das Relações Exteriores da França.

As sanções dos EUA minam os alicerces da justiça internacional, disse o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, acrescentando: "A decisão (dos EUA) impõe sérios obstáculos ao funcionamento do gabinete da promotoria.

Os juízes do TPI emitiram mandados de prisão para o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, o ex-chefe de defesa israelense Yoav Gallant e o líder do Hamas Ibrahim al-Masri em novembro passado por supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade durante o conflito em Gaza.

Em março de 2020, os promotores abriram uma investigação no Afeganistão que incluía a análise de possíveis crimes cometidos por tropas dos EUA, mas, desde 2021, ela despriorizou o papel dos EUA e se concentrou em supostos crimes cometidos pelo governo afegão e pelas forças do Taliban.

O TPI, criado em 2002, tem jurisdição internacional para julgar genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra nos Estados-membros ou se uma situação for encaminhada pelo Conselho de Segurança da ONU.

Embora o TPI tenha jurisdição sobre crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio em seus 125 países-membros, algumas nações, inclusive EUA, China, Rússia e Israel, não reconhecem sua autoridade.

Há investigações de crimes de guerra de alto nível em andamento no conflito entre Israel e Hamas e na guerra da Rússia na Ucrânia, bem como no Sudão, em Mianmar, nas Filipinas e na Venezuela.

As sanções congelam todos os ativos dos EUA que os indivíduos possam ter e, essencialmente, os excluem do sistema financeiro dos EUA.

Guillou é um juiz do TPI que presidiu um painel de pré-julgamento que emitiu o mandado de prisão para Netanyahu. Khan e Niang são os dois promotores adjuntos do tribunal.

O gabinete de Netanyahu emitiu um comunicado saudando as sanções dos EUA.

A juíza canadense Kimberly Prost atuou em uma câmara de apelação do TPI que, em março de 2020, autorizou por unanimidade o promotor do TPI a investigar supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos no Afeganistão desde 2003, incluindo o exame do papel de militares dos EUA.

A antipatia do governo Trump pelo tribunal remonta ao seu primeiro mandato. Em 2020, Washington impôs sanções à então promotora Fatou Bensouda e a um de seus principais assessores por causa do trabalho do tribunal no Afeganistão.

Reportagem de Humeyra Pamuk; reportagem adicional de Ryan Jones, Katharine Jackson, Daphne Psaledakis e Anthony Deutsch em Haia

* É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
Assentamento judaico de Efrat, na Cisjordânia ocupada
Israel aprova polêmico plano de expansão na Cisjordânia ocupada
TPI Donald Trump EUA Marco Rubio Israel
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Sede do Tribunal Penal Internacional, em Haia 12/03/2025 Reuters/Wolfgang Rattay/Proibida reprodução
Internacional Governo Trump impõe novas sanções a quatro juízes e promotores do TPI
qua, 20/08/2025 - 16:52
Brasília (DF), 05/07/2025 - Pacientes realizam cirurgias e exames no Hospital Universitário de Brasília (HUB) como parte do
Saúde Campanha alerta para falhas na prescrição de antibióticos em hospitais
qua, 20/08/2025 - 16:02
Cigarro Eletrônico, Vape. Foto: haiberliu/Pixabay
Saúde Plataformas devem remover propagandas de cigarros eletrônicos em 48h
qua, 20/08/2025 - 15:52
PF
Geral Polícia Federal combate tráfico internacional de drogas em Guarulhos
qua, 20/08/2025 - 15:41
Brasília (DF) 13/11/2024 - Foto tirada na sessão da Primeira Turma do STF - 12/11/2024 Ministro Alexandre de Moraes durante a sessão da Primeira Turma do STF. Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça Moraes: bancos podem ser punidos se aplicarem sanções dos EUA
qua, 20/08/2025 - 15:36
Bogotá, 20/08/2025 - Diálogos Amazónicos na Cúpula dos Países Amazônicos. Foto: coica_org/Instagram
Meio Ambiente Organizações sociais querem participação na governança da OTCA
qua, 20/08/2025 - 14:36
Ver mais seta para baixo