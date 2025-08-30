logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Houthis anunciam morte de primeiro-ministro e outras autoridades

Mortes ocorreram durante ataque israelense
Lusa*
Publicado em 30/08/2025 - 13:44
Cairo
Lusa

Os houthis anunciaram neste sábado (30) a morte do primeiro-ministro do governo controlado pelo grupo rebelde islâmico no Iêmen, Ahmed al-Rahawi, assim como de vários ministros do Executivo, em ataque aéreo israelense.

Segundo a Associated Press (AP), que cita comunicado dos rebeldes, al-Rahawi foi morto na quinta-feira (28), durante ataque à capital iemenita, Sanaa, que causou também a morte de vários ministros.

As Forças Armadas israelenses informaram na quinta-feira que “atingiram com precisão um alvo militar do regime terrorista houthi na área de Sanaa no Iêmen”.

Al-Rahawi, primeiro-ministro do grupo liderado pelos rebeldes desde agosto de 2024, foi visado assim como outros membros do governo durante uma reunião de rotina para avaliar o trabalho e desempenho ao longo do último ano, afirmaram os rebeldes no comunicado.

Os houthis, cujo regime conta com o apoio do Irã, têm repetidamente lançado mísseis contra Israel desde que o Estado judaico iniciou a guerra contra o grupo islâmico Hamas na Faixa de Gaza.

Os rebeldes do Iêmen dizem que os ataques são em solidariedade aos palestinos e apesar de a maioria dos mísseis lançados ser interceptada por Israel ou desintegrar-se no ar, isso não teve qualquer efeito para anular os ataques.

No início desta semana, ataques israelenses tinham atingido áreas de Sanaa, matando pelo menos dez pessoas e ferindo 102, segundo o Ministério da Saúde houthi e fontes governamentais oficiais.

Os houthis têm regularmente lançado mísseis e drones contra Israel e atacado navios no Mar Vermelho desde que começou a guerra de Israel contra o Hamas.

Em resposta aos ataques dos houthis, Israel e uma coligação liderada pelos Estados Unidos têm atingido as áreas controladas pelos rebeldes no Iêmen, incluindo a capital Sanaa e a cidade costeira estratégica de Hodeida.

Ataques israelenses suspenderam as operações no aeroporto de Sanaa em maio.

O governo norte-americano anunciou um acordo com os houthis para pôr fim aos ataques aéreos em troca do fim dos ataques aos navios no Mar Vermelho.

Os rebeldes, no entanto, disseram que o acordo não incluía o fim dos ataques a alvos que acreditassem estar alinhados com Israel.

O Iêmen está em guerra há mais de uma década entre os houthis e o governo no exílio, apoiado pela Arábia Saudita.

Os houthis fazem parte do chamado “eixo de resistência” a Israel, liderado e financiado pelo Irã, que integra grupos extremistas como os palestinos Hamas e Jihad Islâmica e o Hezbollah libanês.

Entre novembro de 2023 e janeiro de 2025, eles atacaram mais de 100 navios mercantes, afundando dois e matando quatro marinheiros.

Os ataques reduziram o fluxo de comércio pelo corredor do Mar Vermelho.

Relacionadas
A ship fires missiles at an undisclosed location, after U.S. President Donald Trump launched military strikes against Yemen's Iran-aligned Houthis on Saturday over the group's attacks against Red Sea shipping, in this screengrab obtained from a handout video released on March 15, 2025. U.S. Central Command/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY TPX IMAGES OF THE DAY
Houthis reivindicam 2º ataque contra porta-aviões dos Estados Unidos
Brasília (DF) 12/01/2024 - EUA e aliados atacam houthis e dizem que querem desanuviar tensões Objetivo, segundo eles, é retomar estabilidade no Mar Vermelho Frame Reuters/UK MINISTRY OF DEFENCE
Ataques dos EUA mataram líderes houthis, diz Casa Branca
houthis Morte ministros ataque Israel
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Bebê em enfermaria de maternidade em Cabul, no Afeganistão
Saúde Teste do olhinho deve ser repetido três vezes ao ano até os 3 anos
sab, 30/08/2025 - 14:01
Logo da Agência Brasil
Internacional Houthis anunciam morte de primeiro-ministro e outras autoridades
sab, 30/08/2025 - 13:44
Caminhoneiros ainda ocupam trecho da Rodovia Presidente Dutra, em Seropédica, Rio de Janeiro.
Saúde Unidades de saúde para caminhoneiros ficarão em postos nas rodovias
sab, 30/08/2025 - 13:19
Rio de Janeiro (RJ), 30/08/2025 - Sede da Academia Brasileira de Letras. Foto: RioTur/Divulgação
Cultura ABL lamenta morte do escritor Luis Fernando Verissimo
sab, 30/08/2025 - 12:32
Brasília (DF) 29/08/2025 - Vacina de herpes zoster. Foto: MS/Divulgação
Saúde Pesquisa sugere que vacina de zóster previne doenças do coração
sab, 30/08/2025 - 12:21
Brasília, (DF) - Projeto de recuperação da Praça dos Três Poderes. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Justiça Praça dos Três Poderes terá segurança reforçada para 7 de setembro
sab, 30/08/2025 - 12:08
Ver mais seta para baixo