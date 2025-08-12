logo ebc
Incêndios florestais na Europa atingem pontos turísticos

Onda de calor elevou temperaturas a mais de 40ºC
David Latona e Pietro Lombardi - Repórteres da Reuters
Publicado em 12/08/2025 - 10:53
Madri e Lisboa
Os bombeiros de Espanha, Portugal, Grécia, Turquia e dos países dos Bálcãs estavam combatendo incêndios florestais nesta terça-feira, com outra onda de calor que elevou as temperaturas a mais de 40 graus Celsius em partes da Europa.

O aquecimento global está deixando a região do Mediterrâneo com verões mais quentes e secos, segundo os cientistas, e os incêndios florestais aumentam a cada ano.

"Estamos sendo cozidos vivos, isso não pode continuar", disse um prefeito de Portugal, Alexandre Favaios, enquanto três incêndios queimavam.

Nos arredores da capital espanhola, Madri, um incêndio matou um homem que trabalhava em um estábulo de cavalos e atingiu algumas casas e fazendas, mas foi controlado na terça-feira, segundo as autoridades regionais.

Ao sul, em Tarifa, na costa da Espanha, perto do Marrocos, os banhistas e o famoso chef José Andrés filmaram chamas e fumaça preta nas colinas acima de elegantes vilas caiadas de branco.

Mais de 2.000 pessoas foram retiradas de Tarifa à medida que o incêndio -- que se acredita ter começado em florestas de eucaliptos e pinheiros -- se espalhou, segundo as autoridades. Helicópteros apagaram o fogo com água do mar.

Na Albânia e em Montenegro, as autoridades emitiram um alerta de onda de calor, pois as temperaturas chegaram à casa de 38ºC e 39ºC.

A Alemanha emitiu alertas de calor para a maior parte do país na segunda-feira, com previsão de temperaturas acima de 30ºC até sexta (15).

Na Itália, foram emitidos alertas vermelhos de calor para 16 cidades, enquanto na França, as autoridades declararam alertas meteorológicos vermelhos ou laranja para grande parte do país.

Na Espanha, as temperaturas devem chegar a 44ºC em algumas regiões, de acordo com o serviço de meteorologia AEMET. Espera-se que chuvas mínimas e condições de vento agravem o risco.

