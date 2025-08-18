Incêndios na Espanha já atingiram 343 mil hectares, recorde anual

Quatro bombeiros morreram no trabalho de combate às chamas

Os incêndios na Espanha este ano já atingiram 343 mil hectares, superando o recorde de 306 mil registrado em 2022, de acordo com dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS), divulgados nesta segunda-feira (18).

O recorde de área queimada em um ano num país europeu é de 563 mil hectares atingidos em 2017 em Portugal, quando o fogo matou 119 pessoas.

Os incêndios florestais na Espanha afetam o noroeste e o oeste do país, especialmente as regiões da Galiza, Castela e Leão e Extremadura, todas na fronteira com Portugal.

Um bombeiro morreu na Espanha, em acidente com um caminhão de combate ao fogo em Castela e Leão, elevando para quatro o número de vítimas este ano no país, informaram as autoridades.

O acidente ocorreu numa estrada florestal, quando o caminhão-cisterna que conduzia o bombeiro tombou em um terreno inclinado, disse o governo regional de Castela e Leão, no noroeste da Espanha uma das regiões do país mais afetadas pelos fogos das últimas semanas na Península Ibérica.

Esta é a quarta morte nos incêndios deste verão na Espanha e a terceira na região de Castela e Leão.

Segundo informações oficiais, 19 grandes incêndios estão hoje ativos em Castela e Leão, que tem fronteira com Portugal.

Outros incêndios de grandes dimensões afetam ainda as regiões da Galiza (noroeste) e Extremadura (oeste), ambas na fronteira com Portugal.

Milhares de pessoas permaneciam esta manhã temporariamente desalojadas, por terem sido retiradas de casa, em municípios como Leão, Palencia, Zamora ou Salamanca.

Por outro lado, 15 estradas, todas secundárias, estavam fechadas devido aos incêndios no noroeste e oeste do país.

O comboio de alta velocidade entre Madri e Galiza continua parado pelo sexto dia consecutivo.

A Espanha espera uma queda de temperatura a partir de hoje nas áreas mais afetadas pelo fogo, depois de 16 dias consecutivos de onda de calor.

Em declarações hoje à rádio Cadena SER, a ministra da Defesa, Margarita Robles, admitiu que só uma queda de temperatura poderá levar ao controle do fogo.

Mais de 70 mil hectares queimaram na Espanha nos últimos dias e mais de 157 mil desde o início deste ano, segundo o EFFIS.

As temperaturas elevadas e os incêndios também têm afetado, nas últimas semanas, outros países europeus, incluindo Portugal, Grécia e França.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, prometeu nesse domingo fornecer todos os recursos necessários às comunidades autônomas para combater os incêndios que assolam o país. Ele propôs um "amplo pacto de Estado para mitigar a emergência climática".

*É proibida a reprodução deste conteúdo.