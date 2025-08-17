logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Israel anuncia nova fase da ofensiva na cidade de Gaza

Anúncio foi feito pelo chefe do Estado-Maior do Exército
Lusa*
Publicado em 17/08/2025 - 12:49
JERUSALÉM
Exército israelense faz exercício militar nas Colinas de Golan, na fronteira de Israel com a Síria. Do lado sírio, um grupo vinculado ao Estado Islâmico, denominado Exército de Jaled bin Wali, domina o território
© Atef Safadi/EFE
Lusa

O Exército israelense vai “concentrar” suas operações na cidade de Gaza, no norte do território palestino, para atacar de “forma decisiva” o Hamas, anunciou nesse sábado (17) o chefe do Estado-Maior.

“Hoje aprovamos o plano para a próxima fase da guerra”, declarou Eyal Zamir, durante à Faixa de Gaza, citado em comunicado do Exército.

“Manteremos o ímpeto da operação, concentrando-nos na cidade de Gaza”, acrescentou, referindo-se à ofensiva de grande escala anunciada em meados de maio pelo Exército no território palestino, em guerra há 22 meses.

Lembrando que Gaza é considerada por Israel um dos últimos redutos do movimento islâmico palestino Hamas, Zamir afirmou que os ataques continuarão até sua “derrota decisiva”, com os reféns “no centro” das preocupações israelenses.

As declarações do chefe do Estado-Maior sobre “planos que visam a ocupar Gaza são a promessa de nova onda de extermínio e deslocamento massivo”, reagiu o movimento islâmico em seu site oficial.

O Hamas considera a ação “um crime de guerra de grande dimensão, que reflete o desprezo do ocupante pelas leis internacionais e humanitárias”, levado a cabo “com o apoio político e militar dos Estados Unidos, que deram carta branca a Israel”.

Israel afirmou que se prepara para assumir o controle da cidade de Gaza e de campos de refugiados vizinhos, com o objetivo declarado de derrotar o Hamas e libertar os reféns raptados durante o ataque de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, tinha anunciado, no final da semana passada, a aprovação do novo plano, ratificado pelo seu gabinete de segurança, para uma nova fase das operações na Faixa de Gaza, sem referência à operação anunciada em maio.

Essa operação “atingiu os seus objetivos, o Hamas já não tem a mesma capacidade de antes”, afirmou o chefe do Exército.

“A campanha atual não é pontual”, mas insere-se “numa estratégia planejada a longo prazo” que visa em primeiro lugar o Irã, adiantou, sem, no entanto, fazer referência ao plano de Netanyahu.

Na sexta-feira, o Exército tinha confirmado que suas tropas estavam realizando uma série de operações na periferia de Gaza, onde os habitantes relatam, há vários dias, intensos bombardeios e incursões terrestres.

Na noite desse sábado, o Cogat, organismo dependente do Ministério da Defesa e responsável pelos assuntos civis nos territórios palestinos, anunciou que a partir de hoje seriam “fornecidas tendas e outros equipamentos de abrigo, no âmbito dos preparativos de Tsahal para deslocar a população das zonas de combate para o sul da Faixa de Gaza, visando à sua proteção”.

As declarações sobre a "instalação de tendas no sul de Gaza sob um pretexto humanitário, representam flagrante manobra para encobrir o massacre iminente e o deslocamento forçado”, reagiu o Hamas.

Segundo a rádio militar, o objetivo do Exército seria, até 7 de outubro, não só “retirar a população de Gaza, mas também concluir o cerco da cidade e assumir o controle operacional”.

“Pelo menos quatro divisões serão destacadas para a Faixa de Gaza no âmbito da nova operação”, acrescentou a rádio, citando a mobilização de “várias brigadas da reserva, ou seja, dezenas de milhares de soldados”.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Homens palestinos coletam trigo após ataque de colonos israelenses em Al Mughayyir, perto de Ramallah 28/5/2025 REUTERS/Mohammed Torokman
ONU: plano de Israel para assentamento viola direito internacional
Palestinos deslocados fogem da parte norte de Gaza em meio a uma operação militar israelense, em Jabalia, no norte da Faixa de Gaza 23/10/2024 Reuters/Hassan Al-Zaanin/Proibida reprodução
EUA suspendem vistos para pessoas de Gaza
Palestinos carregam ajuda em Beit Lahia, norte de Gaza 1/8/2025 REUTERS/Mahmoud Issa
Netanyahu diz que nova ofensiva em Gaza começará em breve
Conflito no Oriente Médio Israel Anúncio nova ofensiva Gaza
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 06/02/2025 - Foto feita 01/07/2024 - O jornalista e escritor Ruy Castro, que vai comandar um programa sobre séries originais e crônicas na Rádio MEC, nos estúdios da rádio. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Cultura Série de Ruy Castro dedicada a Tom Jobim estreia na Rádio MEC
dom, 17/08/2025 - 12:59
Exército israelense faz exercício militar nas Colinas de Golan, na fronteira de Israel com a Síria. Do lado sírio, um grupo vinculado ao Estado Islâmico, denominado Exército de Jaled bin Wali, domina o território
Internacional Israel anuncia nova fase da ofensiva na cidade de Gaza
dom, 17/08/2025 - 12:49
NEW YORK, UNITED STATES - AUGUST 17: Members of the New York City Office of the Chief Medical Examiner removed a man’s body from Taste of the City Bar and Lounge which is the site where three people were killed and eight other people were injured in a mass shooting inside of Taste of the City Bar and Lounge on Franklin Avenue in Crown Heights, Brooklyn, New York, United States on August 17, 2025. Three people were killed and eight others were wounded when multiple shooters opened fire inside Taste of the City Lounge at 903 Franklin Avenue in the Crown Heights neighborhood just before 3:30 a.m. The deceased are three men, who were 27, 35, and an unknown age. Eight others are at a local hospital. The body that was removed from the scene was a man who was shot and killed in the mass shooting. Kyle Mazza / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey
Internacional Tiroteio em clube lotado de Nova York deixa três mortos e oito feridos
dom, 17/08/2025 - 12:30
Palestinos deslocados fogem da parte norte de Gaza em meio a uma operação militar israelense, em Jabalia, no norte da Faixa de Gaza 23/10/2024 Reuters/Hassan Al-Zaanin/Proibida reprodução
Internacional EUA suspendem vistos para pessoas de Gaza
dom, 17/08/2025 - 12:10
Rio de Janeiro (RJ), 17/08/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva é visto plantando uva. Frame Lulaoficial/intagram
Política Em vídeo a Trump, Lula planta uva e diz semear comida e não ódio
dom, 17/08/2025 - 11:28
Brasília (DF) 26/03/2025 - O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar, o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete denunciados pela trama golpista vão se tornar réus na ação. O caso será julgado pela Primeira Turma da Corte, colegiado formado por cinco dos 11 ministros que compõem o tribunal. Foto: Antonio Augusto/STF
Justiça Entenda como será o rito do julgamento de Bolsonaro e aliados no STF
dom, 17/08/2025 - 11:24
Ver mais seta para baixo