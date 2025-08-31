Internacional
Israel diz que porta-voz de braço armado do Hamas foi morto em Gaza
Declaração foi feita pelo ministro da Defesa Israel Katz
Reuters
Publicado em 31/08/2025 - 15:25
JERUSALÉM
Versão em áudio
O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse neste domingo (31) que o porta-voz do braço armado do Hamas, Abu Ubaida, foi morto por militares israelenses em Gaza.
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse no início do dia que Abu Ubaida havia sido alvo de uma operação conjunta realizada pelos militares e pelo serviço de inteligência doméstica Shin Bet em Gaza. Os militares israelenses disseram em uma declaração posterior que o ataque foi no sábado.
O Hamas ainda não se pronunciou sobre o episódio.
Mais notícias
Esportes Brasileira supera campeã olímpica e vence Grand Prix de taekwondo
dom, 31/08/2025 - 17:18
Justiça INSS volta a exigir autorização judicial para empréstimo a incapaz
dom, 31/08/2025 - 16:59
Esportes Brasil vence e pega França nas quartas do Mundial de vôlei feminino
dom, 31/08/2025 - 16:29
Internacional Forças israelenses bombardeiam subúrbios da Cidade de Gaza
dom, 31/08/2025 - 16:13
Internacional Israel diz que porta-voz de braço armado do Hamas foi morto em Gaza
dom, 31/08/2025 - 15:25
Internacional Relatora da ONU alerta para tortura em guerra entre Rússia e Ucrânia
dom, 31/08/2025 - 14:59