Israel diz que porta-voz de braço armado do Hamas foi morto em Gaza

Declaração foi feita pelo ministro da Defesa Israel Katz
Reuters
Publicado em 31/08/2025 - 15:25
JERUSALÉM
Reuters

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse neste domingo (31) que o porta-voz do braço armado do Hamas, Abu Ubaida, foi morto por militares israelenses em Gaza.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse no início do dia que Abu Ubaida havia sido alvo de uma operação conjunta realizada pelos militares e pelo serviço de inteligência doméstica Shin Bet em Gaza. Os militares israelenses disseram em uma declaração posterior que o ataque foi no sábado.

O Hamas ainda não se pronunciou sobre o episódio. 

