logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Julgamento de Netanyahu por corrupção será retomado em novembro

O israelense também é acusado de suborno, fraude e abuso de confiança
Agência Lusa
Publicado em 12/08/2025 - 10:15
Tel Aviv
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, participa de encontro com a comunidade judaica do Rio e amigos cristãos de Israel, no Hotel Hilton em Copacabana.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
Lusa

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, terá de comparecer três vezes por semana, a partir de novembro, no julgamento por suposta fraude e corrupção. O anúncio desta terça-feira (12) é do tribunal, que quer avançar com o processo após vários cancelamentos.

Um porta-voz judicial de Israel disse à agência de notícias espanhola EFE que a decisão dos juízes indica que a partir de 2 de novembro o julgamento será retomado em sessões marcadas, todas as semanas, de domingo a quarta-feira.

Acusado de suborno, fraude e abuso de confiança, Netanyahu será ouvido pelo tribunal nesses três desses dias.

No mês passado, o tribunal cancelou várias audiências de Netanyahu depois de o advogado do primeiro-ministro ter alegado problemas de saúde.

Os adiamentos também foram justificados pelos bombardeios israelenses contra a Síria, em julho, após confrontos entre as populações beduína e drusa na cidade síria de As-Suwayda.

No final de junho, os juízes suspenderam as sessões alegando preocupações diplomáticas e por motivos relacionados à "segurança nacional", e depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter pedido a suspensão das audiências.

À época, Trump usou as redes sociais para classificar o processo judicial contra Netanyahu – iniciado em 2020 – como uma "caça às bruxas". 

Benjamin Netanyahu é o primeiro chefe de governo da história do Estado de Israel a ser processado no pleno exercício do cargo. 

O tema central dos três casos é a forma como Netanyahu fomentou relações, para benefício pessoal e político, com magnatas que tinham influência sobre os principais meios de comunicação social.

Benjamin Netanyahu Corrupção Julgamento Fraude
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 01/07/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa do lançamento do Plano Safra 2025/26, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Lula telefona para Xi Jinping e conversam sobre ampliação de comércio
ter, 12/08/2025 - 10:28
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, participa de encontro com a comunidade judaica do Rio e amigos cristãos de Israel, no Hotel Hilton em Copacabana.
Internacional Julgamento de Netanyahu por corrupção será retomado em novembro
ter, 12/08/2025 - 10:15
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Saúde Anvisa aprova medicamento oral para tratar tumores cerebrais
ter, 12/08/2025 - 10:13
Brasília (DF) 04/08/2025 - Lindbergh Farias, deputado federal, participa do programa DR com Demori. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Cultura DR com Demori recebe o líder do PT na Câmara Lindbergh Farias
ter, 12/08/2025 - 10:00
Mourners attend the funeral of Al Jazeera journalists Anas Al Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal and another colleague, who were killed in an Israeli strike, in Gaza City August 11, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
Internacional UE condena assassinato de jornalistas em Gaza; ONU cobra investigação
ter, 12/08/2025 - 09:10
Rio de Janeiro (RJ), 27/07/2025 – XI Marcha das Mulheres Negras, em Copacabana, mobilização contra o racismo, por justiça e bem viver. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Empreendedorismo feminino: crédito é uma das principais demandas
ter, 12/08/2025 - 08:07
Ver mais seta para baixo