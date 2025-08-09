logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Lula recebe ligação de Putin para conversa sobre Ucrânia e Brics

Cenário econômico internacional também esteve na pauta
Agência Brasil
Publicado em 09/08/2025 - 12:47
Brasília
Rússia- 09/05/2025 Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião com o Presidente da Federação da Rússia, Vladimir Putin. Grande Palácio do Kremlin, Rússia - Moscou. Foto: Ricardo Stuckert / PR
© Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu neste sábado (9) uma ligação telefônica do presidente da Rússia, Vladmir Putin. A conversa durou cerca de 40 minutos.

Em nota, o Palácio do Planalto confirmou que Lula e Putin trataram dos esforços pela paz entre a Rússia e Ucrânia e compartilharam informações sobre discussões em curso com os Estados Unidos.

Durante a conversa, o presidente brasileiro reafirmou que o país sempre defendeu o diálogo para tratar do conflito.

“O presidente Lula enfatizou que o Brasil sempre apoiou o diálogo e a busca de uma solução pacífica e reafirmou que o seu governo está à disposição para contribuir com o que for necessário, inclusive no âmbito do Grupo de Amigos da Paz, lançado por iniciativa de Brasil e China”, informou o Planalto.

Os presidentes também trataram de assuntos bilaterais e do cenário político e econômico internacional.

“O presidente Putin parabenizou o Brasil pelos resultados da Cúpula do Brics, realizada nos dias 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro. Na esfera bilateral, reforçaram a intenção de organizar a próxima edição da Comissão de Alto Nível de Cooperação Brasil-Rússia ainda este ano”, informou o Planalto.

Relacionadas
06.07.2025 – Cúpula de Líderes do BRICS Presidente da Rússia, Vladimir Putin, discursa em transição on-line durante a abertura da Sessão plenária “Paz e Segurança e Reforma da Governança Global” da Cúpula de Lideres do BRICS no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro. Foto: Alexandre Brum/BRICS Brasil
Putin defende Brics como organização-chave com influência em expansão
Brasília (DF), 05/08/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante 5ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), realizado no Palácio do Itamaraty. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Lula diz que vai convidar Trump para a COP30, em Belém
Rússia- 09/05/2025 Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião com o Presidente da Federação da Rússia, Vladimir Putin. Grande Palácio do Kremlin, Rússia - Moscou. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Lula estimula Putin a se reunir com Zelensky pela paz
Edição:
Aécio Amado
Vladimir Putin Lula Brics Guerra da Ucrânia economia internacional
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
FILE PHOTO: Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy speaks during a press briefing following phone calls with U.S. President Donald Trump, amid Russia’s attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine, May 19, 2025. REUTERS/Thomas Peter/File Photo
Internacional Zelenskiy rejeita concessões antes de negociação entre Trump e Putin
sab, 09/08/2025 - 18:33
Araraquara (SP), 09/08/2025 - Lance de jogo entre Ferroviária e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. Foto: Rebeca Reis/CBF
Esportes Ferroviária e São Paulo empatam nas quartas do Brasileirão Feminino
sab, 09/08/2025 - 18:27
Palestinos carregam ajuda em Beit Lahia, norte de Gaza 1/8/2025 REUTERS/Mahmoud Issa
Internacional Governo brasileiro critica plano de expansão militar de Israel em Gaza
sab, 09/08/2025 - 18:05
Brasília (DF) 25/04/2024 - Em reunião com representantes da GOL, Latam, Azul Linhas Aéreas e Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) nesta quinta-feira, o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) e a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) definiram ações para aperfeiçoar os procedimentos relacionados ao transporte aéreo de animais: Foto: Ministro Silvio Costa Filho/ X
Economia Brasil amenizará efeitos do tarifaço com novos mercados, diz ministro
sab, 09/08/2025 - 18:00
Chanceler turco Hakan Fidan em Sofia 30/1/2024 REUTERS/Stoyan Nenov
Internacional Turquia diz que países muçulmanos devem se unir contra tomada de Gaza
sab, 09/08/2025 - 17:41
Officers of the New York City Police Department recover evidence at the shooting scene in Times Square. Three people are shot in Times Square, and tourists scatter the area following the gunfire in Manhattan, New York, United States, on August 9, 2025. Three people are struck by gunfire in Times Square in the area of West 44th Street and 7th Avenue. NYPD officers converge on the area to search for evidence and gather clues. Detectives arrive on the scene, and police implement several road closures in the area. The shooting takes place Saturday morning at approximately 1:20 AM. An 18-year-old female, a 19-year-old male, and a 65-year-old male are shot, and the victims are transported by EMS to a local area hospital. (Photo by Kyle Mazza/NurPhoto)NO USE FRANCE
Internacional Três pessoas ficam feridas em tiroteio na Times Square, em Nova York
sab, 09/08/2025 - 17:20
Ver mais seta para baixo