Manifestantes bloqueiam estradas em Israel para exigir acordo em Gaza

Houve protestos em frente às casas de vários ministros israelenses
Publicado em 26/08/2025 - 07:07
JERUSALÉM
Demonstrators take part in a protest, after families of hostages have called for a nationwide strike to demand the return of all hostages and an end to the war in Gaza, in Tel Aviv, Israel August 17, 2025. REUTERS/Shir Torem
Vários grupos de manifestantes bloquearam nesta terça-feira (26) algumas das principais estradas de Israel para exigir um acordo de cessar-fogo e a libertação dos reféns na Faixa de Gaza, informou a agência de notícias Efe.

Alguns dos manifestantes incendiaram pneus para perturbar o trânsito em vários cruzamentos da cidade e outros protestaram em frente às casas de vários ministros israelenses, mostram imagens partilhadas nas redes sociais por grupos pró-democracia israelenses.

As manifestações são parte de uma série de protestos convocados para hoje pelo Fórum das Famílias dos Reféns e Desaparecidos, que representa a maioria dos familiares das pessoas raptadas nos ataques do grupo palestino Hamas de 7 de outubro.

Há semanas, o grupo pede ao governo israelense para pôr um ponto final na guerra e a libertação dos reféns.

"Peço à população que saia à rua conosco, só com a nossa força poderemos chegar a um acordo global e acabar com a guerra. O governo os abandonou, mas o povo vai trazê-los de volta", disse Einav Zangauker, mãe do refém israelense Matan Zangauker, em declaração à imprensa em Tel Aviv partilhada pelo fórum.

São esperadas várias marchas e protestos em todo o país ao longo do dia, culminando às 20h (hora local) com uma manifestação na chamada Praça dos Reféns, em Tel Aviv.

Em 17 de agosto, num evento semelhante, centenas de milhares de manifestantes encheram as ruas do centro de Tel Aviv para exigir um acordo que ponha fim à guerra, no momento em que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, segue em frente com os planos de intensificar a ofensiva e tomar a cidade de Gaza.

