Mesmo autoriazado, material para abrigo não entra em Gaza, dizem ONGs

Mais de 1,3 milhão de habitantes de Gaza não têm barracas
Emma Farge e Olivia Le Poidevin – repórteres da Reuters
Publicado em 20/08/2025 - 13:35
Genebra
Caminhões carregando ajuda humanitária fazem fila na passagem de Rafah, na fronteira entre Egito e Faixa de Gaza 13/08/2025 REUTERS/Stringer
© Reuters/Stringer/Direitos Reservados

Grupos de ajuda internacional afirmam que ainda não conseguiram entregar materiais para abrigos em Gaza, apesar de as autoridades israelenses terem dito que suspenderam as restrições a esse tipo de suprimento. Eles alertam que novos atrasos podem causar mais mortes de palestinos.

As organizações de ajuda humanitária afirmam que Israel estava, na verdade, bloqueando a entrega de materiais para abrigos há quase seis meses, sendo que as varas de barracas estavam listadas anteriormente entre os itens que as autoridades israelenses consideravam que poderiam ter uso militar e civil.

Com a preocupação internacional sobre a situação dos palestinos aumentando à medida que a guerra em Gaza continua, Israel anunciou medidas no mês passado para permitir a entrada de mais ajuda em Gaza e disse, no sábado (16), que começaria a permitir a entrada de materiais para abrigos a partir do dia seguinte.

Mas funcionários de cinco grupos de ajuda, incluindo agências da Organização das Nações Unidas (ONU), disseram à Reuters que os materiais de abrigo necessários para um grande número de palestinos deslocados ainda não estão chegando a Gaza e culparam os obstáculos burocráticos israelenses.

"As Nações Unidas e nossos parceiros não conseguiram trazer materiais de abrigo após o anúncio israelense", disse o porta-voz do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU (OCHA), Jens Laerke.

"Há uma série de impedimentos que ainda precisam ser resolvidos, incluindo a liberação alfandegária israelense."

A Care International, a ShelterBox e o Conselho Norueguês de Refugiados também disseram que ainda não haviam recebido nenhuma autorização para entregar materiais de abrigo.

Outra ONG internacional, que não quis ser identificada, disse que não tinha conseguido entregar esses suprimentos, mas que estava tentando obter autorização.

Desabrigados

Mais de 1,3 milhão de habitantes de Gaza não têm barracas, disseram as Nações Unidas este mês, e espera-se que mais pessoas sejam deslocadas em razão da anunciada operação israelense para tomar a Cidade de Gaza.

A Cogat, a agência militar israelense que coordena a ajuda, não respondeu aos questionamentos feitos pela Reuters.

Anteriormente, a agência havia dito que investe esforços consideráveis para garantir que a ajuda chegue a Gaza e negou a restrição de suprimentos.

Após quase dois anos de guerra, muitos palestinos deslocados estão vivendo nos escombros de suas casas ou em tendas.

"A vida na tenda não é vida alguma... Não há banheiro adequado, nem mesmo um lugar decente para sentar. Acabamos sentados na rua, sufocando com o calor", disse Ibrahim Tabassi, de 55 anos, na cidade de Khan Younis, no sul de Gaza.

Ele divide sua tenda apertada, feita de lonas e sucata, com outros nove membros da família. Roupas e panelas estão penduradas em seu interior.

Outra moradora de Gaza, Sanaa Abu Jamous, disse que ela, assim como muitos outros habitantes de Gaza, estão usando a mesma tenda esfarrapada durante a guerra.

"Minha barraca está extremamente desgastada", disse ela.

Reportagem adicional de Bassam Masoud e Yazan Kalach; Nidal Al-Mughrabi, no Cairo; Maayan Lubell, em Jerusalém, e Hatem Khaled, em Khan Younis

Edição:
Denise Griesinger
Conflito no Oriente Médio Ajuda Humanitária Faixa de Gaza
