Milei deixa ato de campanha após protesto e agressões em Buenos Aires

Objetos e pedras teriam sido atirados contra sua caravana
Nicolás Misculin e Horacio Soria - Reuters*
Publicado em 27/08/2025 - 18:07
Buenos Aires
Argentina's President Javier Milei speaks to the media, while standing on a vehicle to attend a La Libertad Avanza party rally with lawmaker Jose Luis Espert, ahead of legislative elections in the province of Buenos Aires, in Lomas de Zamora on the outskirts of Buenos Aires, Argentina, August 27, 2025. REUTERS/Agustin Marcarian TPX IMAGES OF THE DAY
© REUTERS/Agustin Marcarian/Proibida Reprodução
Reuters

O presidente argentino ultraliberal, Javier Milei, foi forçado a abandonar um ato de campanha nos subúrbios de Buenos Aires nesta quarta-feira (27), depois que manifestantes atiraram objetos em seu carro.

O polêmico presidente liderava uma carreata pelo distrito de Lomas de Zamora, ao sul de Buenos Aires, em campanha para as eleições de meio de mandato, quando um grupo que cantava contra o governo atirou garrafas e outros objetos contundentes contra ele, de acordo com uma testemunha da Reuters.

A mídia local mostrou que pedras também teriam sido atiradas contra Milei, que realizou um feroz ajuste nos gastos públicos desde que assumiu o cargo em 2023, afetando principalmente aposentados, professores e médicos.

"Pedras caíram muito perto do presidente. A situação ficou muito violenta", disse à televisão local José Luis Espert, candidato a senador pelo A Liberdade Avança, que acompanhou Milei na caravana.

Imagens de televisão mostraram confrontos entre a polícia e manifestantes contrários ao presidente em um distrito há muito tempo governado pelo poderoso partido peronista.

O secretário de comunicação da Argentina, Manuel Adorni, publicou uma imagem no X que mostraria uma pedra supostamente atirada contra o presidente.

Eleições legislativas

Milei está apostando que uma vitória nas eleições legislativas de outubro permitirá que ele aprofunde seu projeto ultraliberal, que atualmente sofre forte oposição no Congresso.

As eleições terão em setembro uma prévia difícil para o partido governista, com a votação de meio de mandato na província de Buenos Aires, o maior centro de poder do peronismo de centro-esquerda, cujo resultado é incerto.

 

A demonstrator holds a mock suitcase with mock dollar bills, pictures of General Secretary of the Presidency of Argentina Karina Milei and a
Manifestante ergue cartaz com referência a escândalo envolvendo irmã de Milei REUTERS/Agustin Marcarian/Proibida Reprodução

 

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

javier milei Argentina presidente argentino Buenos Aires Lomas de Zamora
