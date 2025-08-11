logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Morre Miguel Uribe, pré-candidato à presidência da Colômbia

Político de 39 anos foi baleado em 7 de junho, em Bogotá
Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/08/2025 - 10:18
Brasília
Rio de Janeiro (RJ) 18/11/2024 - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, fala à imprensa na 19° Reunião de Cúpula do G20, no Museu de Arte Moderna. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O senador e pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe Turbay, de 39 anos, morreu nesta segunda-feira (11) após mais de dois meses hospitalizado por dois tiros recebidos na cabeça em Bogotá, no dia 7 de junho deste ano.

O hospital Fundação Santa Fé informou que Miguel Uribe faleceu as 1h56min desta madrugada e que a equipe da instituição “trabalhou incansavelmente durante esses mais de dois meses”.

O atentado mobilizou a opinião pública da Colômbia, país marcado por um longo histórico de violência política com sucessivos atentados ao longo das décadas contra lideranças políticas, populares e sindicais.

O atentado também mobilizou autoridades dos Estados Unidos (EUA), que atribuiu a violência à “retórica” do atual governo. Já o presidente Gustavo Petro condenou o uso político do atentado e sugeriu que a ação poderia ter sido orquestrada para desestabilizar seu governo.

O atentado ocorreu em meio a campanha pela consulta popular a favor da reforma trabalhista defendida pelo Executivo do país. 

Um adolescente de 15 anos foi preso acusado pelos disparos e o governo ofereceu US$ 730 mil por informações que levem aos mandantes intelectuais do atentado.

O senador da oposição era filiado ao partido Centro Democrático, legenda do ex-presidente Álvaro Uribe Vélez. Apesar do sobrenome comum, Miguel não tinha parentesco direto com o ex-presidente Álvaro Uribe. O pré-candidato Miguel Uribe Turbay é neto de Julio César Turbay, presidente da Colômbia pelo Partido Liberal entre 1978 e 1982.

Ex-vereador e ex-secretário de Governo de Bogotá, Miguel Uribe Turbay foi eleito senador para o período de 2022 a 2026. Quando tinha apenas 5 anos de idade, a mãe dele, jornalista e apresentadora de TV Diana Turbay, foi sequestrada e morta pelo grupo de narcotraficantes de cunho paramilitar liderada por Pablo Escobar, que tentava derrubar o tratado de extradição da Colômbia com os Estados Unidos.

Relacionadas
O ex-presidente da Colômbia Álvaro Uribe durante entrevista coletiva em Bogotá 18/04/2024 Reuters/Luisa Gonzalez/Proibida reprodução
Ex-presidente colombiano Álvaro Uribe é condenado a 12 anos de prisão
José Arteaga Hernández, conhecido como
Polícia colombiana prende acusado de organizar ataque a senador Uribe
CALI, COLOMBIA - APRIL 26: A view of the area following a police station in Cali, Colombia was targeted in an explosive attack, injuring one officer and causing widespread damage, on April 26, 2025. The blast shattered windows and affected nearly 50 nearby homes. Authorities have offered a reward of 50 million pesos for information leading to those responsible. Explosive attack on police station injured an officer who was inside at the time. Edwin Rodriguez Pipicano / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey
Colômbia oferece US$ 730 mil para prender mandante de atentado
Edição:
Maria Claudia
Miguel Uribe Pré-Candidato atentado presidência da Colômbia. Bogotá
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 01/07/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa do lançamento do Plano Safra 2025/26, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Lula finaliza plano aos setores afetados por tarifaço de Trump
seg, 11/08/2025 - 10:34
Rio de Janeiro (RJ) 18/11/2024 - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, fala à imprensa na 19° Reunião de Cúpula do G20, no Museu de Arte Moderna. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Internacional Morre Miguel Uribe, pré-candidato à presidência da Colômbia
seg, 11/08/2025 - 10:18
Médicos chegam ao local de prova para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020, em Brasília.
Educação Enamed: começa prazo para recurso sobre atendimento especializado
seg, 11/08/2025 - 10:12
economia ilustração 3
Economia Mercado reduz expectativas de inflação para 5,05% em 2025
seg, 11/08/2025 - 09:35
Palestinos carregam ajuda em Beit Lahia, norte de Gaza 1/8/2025 REUTERS/Mahmoud Issa
Internacional Ataque israelense mata cinco jornalistas da Al Jazeera em Gaza
seg, 11/08/2025 - 08:19
Rio de Janeiro (RJ), 23/11/2023 – Cais do Valongo, na zona portuária do Rio de Janeiro, recebe obras de valorização do espaço. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Iphan faz atividades gratuitas e divulga Patrimônio Cultural do Brasil
seg, 11/08/2025 - 07:16
Ver mais seta para baixo