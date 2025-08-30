logo ebc
Navio de guerra dos EUA atravessa canal do Panamá em direção ao Caribe

Governo norte-americano diz que objetivo é combater narcotráfico
Publicado em 30/08/2025 - 16:21
Cidade do Panamá
The U.S. Navy guided missile cruiser USS Lake Erie docks at the Frigate Captain Noel Antonio Rodriguez Justavino Naval Base near the entrance to the Panama Canal, in Panama City, Panama, August 29, 2025. REUTERS/Enea Lebrun
Um navio de guerra norte-americano entrou no canal do Panamá em direção ao Caribe, informou a agência France-Presse (AFP), no momento em que os planos de Washington na região provocam a reação venezuelana.

O cruzador de mísseis guiados USS Lake Erie passou por uma das eclusas do canal, procedente do Pacífico, seguindo para leste em direção ao Atlântico, observaram jornalistas da AFP), indicando uma travessia de oito horas para percorrer 80 quilômetros.

O cruzador, com o número 70 em letras brancas no casco, permaneceu atracado nos últimos dois dias no porto de Rodman, na entrada do canal pelo lado do Pacífico.

Os Estados Unidos anunciaram o envio de vários navios de guerra para o Caribe, com o objetivo de combater o narcotráfico internacional.

Washington anunciou, na semana passada, o envio de três contratorpedeiros para a costa da Venezuela. Na terça-feira, um representante dos EUA, que pediu para não ser identificado, disse à AFP que o presidente norte-americano, Donald Trump, decidiu enviar também o USS Lake Erie e o submarino de ataque nuclear USS Newport.

Em resposta, a Venezuela anunciou o destacamento de navios da Marinha e drones para patrulhar águas territoriais.

Washington e Caracas estão em conflito há vários anos. O presidente Donald Trump reforça a pressão sobre o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, cuja reeleição em julho de 2024 não foi reconhecida pelos Estados Unidos, à época liderados pelo democrata Joe Biden.

No início de agosto, o governo Trump duplicou para US$ 50 milhões a recompensa oferecida por qualquer informação que levasse à prisão de Maduro, acusado de liderar um "cartel narcoterrorista".

