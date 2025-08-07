Netanyahu quer que Israel assuma o controle de toda a Faixa de Gaza

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta quinta-feira que Israel pretende assumir o controle militar de toda a Faixa de Gaza, apesar da intensificação das críticas internas e externas sobre a devastadora guerra de quase dois anos no enclave palestino.

"Pretendemos fazê-lo", disse Netanyahu em uma entrevista a Bill Hemmer, do canal Fox News, quando perguntado se Israel assumiria o controle de todo o território costeiro.

"Não queremos ficar com ele. Queremos ter um perímetro de segurança. Não queremos governar o território. Não queremos estar lá como um órgão governamental."

Ele disse que Israel queria entregar o território a forças árabes que o governariam. Ele não entrou em detalhes sobre os arranjos de governança ou quais países árabes poderiam estar envolvidos.

Netanyahu fez os comentários à Fox News pouco antes de uma reunião que ele deveria ter nesta quinta-feira com um pequeno grupo de ministros seniores para discutir planos para os militares assumirem o controle de mais território em Gaza.

A sessão do gabinete de segurança ocorre depois de outra reunião nesta semana com o chefe das Forças Armadas, que as autoridades israelenses descreveram como tensa, dizendo que o chefe militar havia recuado sobre a expansão da campanha.

Duas fontes do governo disseram que qualquer resolução do gabinete de segurança precisaria ser aprovada por todo o gabinete, que pode não se reunir até domingo.

Entre os cenários que estavam sendo considerados antes da reunião de segurança estava uma tomada gradual de áreas em Gaza que ainda não estavam sob controle militar, disse uma das fontes, falando sob condição de anonimato. Poderiam ser emitidos avisos de retirada para os palestinos em áreas específicas de Gaza, o que poderia dar a eles várias semanas antes da entrada dos militares, acrescentou a pessoa.

O controle total do território reverteria uma decisão de 2005 de Israel, pela qual o país retirou cidadãos e soldados israelenses de Gaza, mantendo o controle sobre suas fronteiras, espaço aéreo e infraestrutura básica.

Os partidos de direita culpam a decisão de retirada pelo fato de o grupo militante palestino Hamas ter conquistado o poder em uma eleição em 2006.

Não ficou claro se Netanyahu estava prevendo uma tomada de poder prolongada ou uma operação de curto prazo com o objetivo de desmantelar o Hamas e libertar os reféns israelenses.

Em um comunicado, o Hamas chamou os comentários de Netanyahu de "um golpe flagrante" contra o processo de negociação.

"Os planos de Netanyahu de expandir a agressão confirmam, sem sombra de dúvida, que ele quer se livrar de seus prisioneiros e sacrificá-los", disse o comunicado.

No início deste ano, Israel e os Estados Unidos rejeitaram uma proposta egípcia, apoiada por líderes árabes, que previa a criação de um comitê administrativo de tecnocratas palestinos independentes e profissionais encarregados de governar Gaza após o fim da guerra.

As pesquisas de opinião mostram que a maioria dos israelenses quer que a guerra termine em um acordo que permita a libertação dos reféns restantes mantidos pelos militantes palestinos liderados pelo Hamas.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O presidente dos EUA, Donald Trump, recusou-se na terça-feira a dizer se apoiava ou se opunha a uma possível tomada militar total de Gaza por Israel.

O governo de Netanyahu tem insistido na vitória total sobre o Hamas, que desencadeou a guerra ao realizar um ataque mortal em outubro de 2023 contra Israel a partir de Gaza.

A ONU chamou as notícias sobre uma possível expansão das operações militares de Israel em Gaza de "profundamente alarmantes", se verdadeiras.

A ideia, promovida especialmente por ministros de extrema-direita da coalizão de Netanyahu, de que as forças israelenses se lançariam em áreas que ainda não ocupam no enclave também gerou alarme em Israel.

Exigindo o fim da guerra

Do lado de fora do gabinete do primeiro-ministro em Jerusalém, na noite de quinta-feira, centenas de manifestantes se reuniam para protestar contra a ideia de uma guerra ampliada, exigindo o fim imediato da campanha militar em troca da libertação de todos os reféns.

Os manifestantes seguravam cartazes com os rostos dos reféns ainda mantidos em Gaza e expressavam profunda frustração com a forma como o governo está lidando com a crise.

"Estou aqui porque estou cansado desse governo. Ele arruinou nossa vida", disse Noa Starkman, de 55 anos, de Jerusalém, que nasceu em uma comunidade do sul de Israel, perto de onde o Hamas atacou em outubro de 2023.

O Fórum das Famílias dos Reféns, que representa os prisioneiros mantidos em Gaza, pediu ao chefe do Estado-Maior militar, Eyal Zamir, que se oponha à ampliação da guerra e que o governo aceite um acordo que encerre a guerra e liberte os reféns restantes.

O ministro da Defesa, Israel Katz, disse na quarta-feira que os militares cumpririam as decisões do governo até que todos os objetivos da guerra fossem alcançados.

Os líderes israelenses há muito tempo insistem que o Hamas seja desarmado e não tenha nenhum papel futuro em uma Gaza desmilitarizada e que os reféns sejam libertados.

Reféns restantes

Há 50 reféns ainda detidos em Gaza, dos quais as autoridades israelenses acreditam que 20 estão vivos. A maioria dos que foram libertados até agora surgiu como resultado de negociações diplomáticas.

As negociações para um cessar-fogo que poderia ter levado à libertação de mais reféns fracassaram em julho.

Uma autoridade palestina sênior disse que o Hamas havia dito aos mediadores árabes que um aumento na entrada de ajuda humanitária em Gaza levaria à retomada das negociações de cessar-fogo.

As autoridades israelenses acusam o Hamas de confiscar a ajuda para distribuir aos seus combatentes e vender nos mercados de Gaza para financiar suas operações, acusações que o grupo militante nega.

Vídeos divulgados na semana passada de dois reféns vivos mostraram-nos emaciados e frágeis, provocando a condenação internacional.

O Hamas, que governou Gaza por quase duas décadas, mas agora controla apenas partes fragmentadas, insiste que qualquer acordo deve levar a um fim permanente da guerra. Israel diz que o grupo não tem intenção de cumprir as promessas de abandonar o poder posteriormente.

Vários deslocamentos

Os militares israelenses afirmam que controlam cerca de 75% de Gaza. A maior parte da população de Gaza, cerca de 2 milhões de pessoas, foi deslocada várias vezes nos últimos 22 meses, e grupos de ajuda humanitária estão alertando que os residentes do enclave estão à beira da fome.

"Para onde devemos ir? Já fomos deslocados e humilhados o suficiente", disse Aya Mohammad, 30 anos, que, após vários deslocamentos, voltou com sua família para sua comunidade na Cidade de Gaza.

"Você sabe o que é deslocamento? Será que o mundo sabe? Significa que sua dignidade foi destruída, você se torna um mendigo sem teto, em busca de comida, água e remédios", disse ela à Reuters.

Netanyahu está sob intensa pressão internacional para chegar a um acordo de cessar-fogo, mas ele também enfrenta pressão interna de sua coalizão para continuar a guerra.

Alguns aliados de extrema-direita em seu governo defendem a ocupação total de Gaza e o restabelecimento dos assentamentos de Israel na região, duas décadas após a retirada.

O ministro das Finanças, de extrema-direita, Bezalel Smotrich, disse a repórteres na quarta-feira que esperava que o governo aprovasse que os militares assumissem o controle do restante de Gaza.

Cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 251 reféns foram levados para Gaza no ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 às comunidades do sul de Israel.

Mais de 61.000 palestinos foram mortos pelo ataque de Israel a Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, que disse que 98 palestinos foram mortos por fogo israelense em todo o enclave nas últimas 24 horas.

* Reportagem de Alexander Cornwell, em Jerusalém, e Nidal al-Mughrabi, no Cairo; reportagem adicional de Steven Scheer, em Jerusalém, e Doina Chiacu, em Washington

* É proibida a reprodução deste conteúdo