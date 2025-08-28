logo ebc
Novo ataque russo a Kiev deixa pelo menos 12 mortos

Sede da missão da União Europeia foi atingida
Lusa*
Publicado em 28/08/2025 - 07:47
Kiev
Ataque russo em Kiev 17/6/2025 REUTERS/Valentyn Ogirenko
Pelo menos 12 pessoas morreram e 48 ficaram feridas na madrugada desta quinta-feira (28) em Kiev, devido a um ataque massivo russo com 629 drones e mísseis contra o território ucraniano, declararam as autoridades do país.

Entre os mortos estão três crianças, disse o ministro do Interior ucraniano, Ihor Klymenko, citando dados preliminares. Espera-se que os números aumentem, à medida que as equipes de resgate permanecem no local para retirar pessoas presas nos escombros.

Foi o primeiro grande ataque combinado russo a Kiev em semanas, enquanto os Estados Unidos lideram esforços de paz.

Segundo a agência de notícias AFP, a Rússia disparou 598 drones e 31 mísseis balísticos e de cruzeiro contra a Ucrânia, num novo ataque massivo durante a madrugada, citando dados da Força Aérea ucraniana em comunicado.

De acordo com dados preliminares, 563 drones de combate e de distração, assim como 26 mísseis, foram abatidos ou bloqueados, segundo a Força Aérea ucraniana.

"Esses mísseis e drones de ataque russo são uma resposta clara a todos aqueles que, durante semanas e meses, apelaram para um cessar-fogo e para uma verdadeira diplomacia no mundo. A Rússia escolhe os mísseis balísticos em vez da mesa de negociações. Escolhe continuar a matar em vez de acabar com a guerra", afirmou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"Esperamos uma reação da China ao que se passa", apelou o presidente ucraniano, lembrando que Moscou tem ignorado até agora os apelos de Pequim.

O líder espera também uma reação da Hungria e de todos aqueles que "permanecem em silêncio", apesar de terem apelado à paz no passado.

Zelensky pediu ainda a aplicação de novas sanções contra a Rússia, de forma a responsabilizá-la, uma vez que "todos os prazos expiraram, dezenas de oportunidades de diplomacia foram arruinadas".

Pelo menos 20 locais em sete distritos de Kiev foram afetados. Quase 100 edifícios foram danificados, incluindo um centro comercial no centro da cidade, e milhares de janelas foram estilhaçadas.

Os ataques russos atingiram a parte central de Kiev, uma das poucas vezes em que chegaram ao coração da capital ucraniana desde o início da invasão em larga escala, em fevereiro de 2022. Os moradores removem estilhaços de vidro e escombros dos edifícios danificados.

A ação de hoje é o primeiro grande ataque combinado de drones e mísseis russos a atingir Kiev desde que o presidente norte-americano, Donald Trump, se encontrou com o presidente russo, Vladimir Putin, no Alasca, no início deste mês, para discutir o fim da guerra na Ucrânia.

Delegação da União Europeia

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, denunciou que os mísseis russos atingiram a delegação da União Europeia (UE) em Kiev. "A União Europeia não se deixará intimidar", disse Costa, enquanto a presidente da Comissão Europeia pressiona a Rússia para "cessar imediatamente os ataques indiscriminados contra infraestruturas civis".

António Costa condenou a ação "deliberada" da Rússia numa "noite de ataques mortíferos" com mísseis russos sendo lançados contra civis e integrantes da delegação da UE.

"Estou horrorizado com mais uma noite de ataques mortíferos com mísseis russos contra a Ucrânia. Os meus pensamentos estão com as vítimas ucranianas e também com o pessoal da delegação da UE na Ucrânia, cujo edifício foi danificado nesse ataque deliberado da Rússia", escreveu Costa em publicação na rede social X.

*Com informações de Ana Sofia Rodrigues - Repórter da RTP

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

