ONU chama de "alarmante" possível expansão israelense em Gaza

A Organização das Nações Unidas considerou nesta terça-feira "profundamente alarmantes" se forem verdadeiros os relatos sobre uma possível decisão de expandir as operações militares de Israel em toda a Faixa de Gaza.

O secretário-geral adjunto da ONU, Miroslav Jenca, disse em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a situação em Gaza que tal medida "arriscaria consequências catastróficas... e poderia colocar ainda mais em risco a vida dos reféns restantes em Gaza".

"A lei internacional é clara a esse respeito; Gaza é e deve continuar sendo parte integrante do futuro Estado palestino", acrescentou.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reuniu-se com autoridades seniores de segurança nesta terça-feira para finalizar uma nova estratégia para a guerra de quase dois anos em Gaza, com a mídia informando que ele estaria favorecendo uma tomada militar completa do enclave palestino.

Em resposta aos relatos no Conselho de Segurança, o representante adjunto da China na ONU, Geng Shuang, disse: "Pedimos a Israel que interrompa imediatamente essas ações perigosas". Ele pediu um cessar-fogo e instou os países com influência a tomarem medidas concretas para ajudar a concretizá-lo.

O irmão do refém israelense Evyatar David, que foi mostrado emaciado em um vídeo divulgado pelo Hamas na semana passada, disse ao Conselho de Segurança para usar sua influência para garantir a libertação imediata e incondicional dos reféns restantes e para garantir que a ajuda humanitária chegue até eles.

"Cada momento de atraso é um passo mais próximo do trágico desfecho final", disse Ilay David na reunião.

Ele disse que o vídeo mostrava seu irmão como "um esqueleto vivo. Ele mal tinha forças para se mover ou falar, sua voz mal podia ser reconhecida", disse o irmão, acrescentando que nem ele nem sua mãe conseguiam assistir ao vídeo.

"Sabíamos que, se o fizéssemos, não conseguiríamos funcionar. Meu pai e minha irmã, no entanto, sentiram que precisavam vê-lo, ouvir sua voz e senti-lo de alguma forma. Agora essas imagens os perseguem. Meu pai não consegue dormir, e minha mãe não para de chorar desde então", disse ele.

