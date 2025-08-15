logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

ONU: plano de Israel para assentamento viola direito internacional

Para organização, proposta dividiria Cisjordânia em enclaves isolados
Emma Farge - Repórter da Reuters*
Publicado em 15/08/2025 - 09:43
Londres
Homens palestinos coletam trigo após ataque de colonos israelenses em Al Mughayyir, perto de Ramallah 28/5/2025 REUTERS/Mohammed Torokman
© Reuters/Mohamad Torokman/proibida a reprodução
Reuters

O Escritório de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou, nesta sexta-feira (16), que o plano para construir milhares de novas casas entre um assentamento israelense na Cisjordânia e perto de Jerusalém Oriental é ilegal segundo o direito internacional, e colocaria os palestinos vizinhos em risco de despejo forçado, o que foi descrito como crime de guerra.

O ministro israelense das Finanças, Bezalel Smotrich, de extrema-direita, prometeu, nessa quinta-feira, insistir em um projeto de assentamento há muito adiado, dizendo que a medida "enterraria" a ideia de um Estado palestino.

Para o Escritório de Direitos Humanos da ONU, o plano dividiria a Cisjordânia em enclaves isolados e é "crime de guerra para uma potência transferir sua própria população civil para o território que ocupa".

Cerca de 700 mil colonos israelenses vivem entre 2,7 milhões de palestinos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Israel anexou Jerusalém Oriental em 1980, uma medida não reconhecida pela maioria dos países, mas não estendeu formalmente a soberania sobre a Cisjordânia.

A maioria das potências mundiais considera que a expansão dos assentamentos prejudica a viabilidade de uma solução de dois Estados ao desmembrar o território que os palestinos buscam como parte de um futuro Estado independente.

O plano prevê um Estado palestino em Jerusalém Oriental, na Cisjordânia e em Gaza, lado a lado com Israel, que conquistou os três territórios na guerra de 1967 no Oriente Médio.

Israel cita laços históricos e bíblicos com a área e diz que os assentamentos proporcionam profundidade estratégica e segurança e que a Cisjordânia é "disputada" e não "ocupada".

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
An Israeli flag flutters, as part of the Israeli settlement of Maale Adumim is visible in the background, in the Israeli-occupied West Bank, August 14, 2025. REUTERS/Ronen Zvulun
Cisjordânia: novos assentamentos enterram criação de Estado palestino
Brasília (DF), 26/02/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da sessão especial de abertura da primeira reunião de sherpas da presidência brasileira do BRICS, no Palácio Itamaraty. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Governo brasileiro condena novos assentamentos de Israel na Palestina
ONU Israel Assentamento Cisjordânia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Refugiados sudaneses no Chade 26/4/2023 REUTERS/Mahamat Ramadane
Internacional ONU: violência sexual em guerras aumenta e se concentra na África
sex, 15/08/2025 - 10:27
São Paulo (SP), 17/07/2025 - Movimento na Rua 25 de Março, que sofreu críticas do governo dos Estados Unidos. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Desemprego cai em 18 estados no segundo trimestre
sex, 15/08/2025 - 10:15
Homens palestinos coletam trigo após ataque de colonos israelenses em Al Mughayyir, perto de Ramallah 28/5/2025 REUTERS/Mohammed Torokman
Internacional ONU: plano de Israel para assentamento viola direito internacional
sex, 15/08/2025 - 09:43
São Paulo (SP), 15/08/2025 - Impacto de eventos climáticos na vida das pessoas refugiadas é tema de exposição no Aeroporto de Congonhas. Foto: UNHCR/Andrew McConnell
Cultura Exposição em São Paulo mostra eventos climáticos na vida de refugiadas
sex, 15/08/2025 - 09:02
Vladimir Putin e Donald Trump 24/7/2025 Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS 28/5/2025 REUTERS/Leah Millis
Internacional Trump e Putin se reúnem no Alasca para tratar de trégua na Ucrânia
sex, 15/08/2025 - 09:00
Cultura Fortaleza celebra Dia de Iemanjá com festejos pela cidade
sex, 15/08/2025 - 08:56
Ver mais seta para baixo