ONU: plano de tomada de Gaza precisa ser interrompido imediatamente

Gabinete de Israel aprovou hoje o plano divulgado ontem por Netanyahu
Matthias Williams – Repórter da Reuters
Publicado em 08/08/2025 - 09:40
Londres
Reuters

O plano do governo israelense para assumir o controle militar de toda a Faixa de Gaza causará mais mortes e sofrimento e precisa ser interrompido imediatamente, disse o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, nesta sexta-feira (8).

O plano é contrário à decisão do Tribunal Internacional de Justiça de que Israel deve pôr fim à sua ocupação o mais rápido possível, à realização da solução acordada de dois Estados e ao direito dos palestinos à autodeterminação, disse Turk em um comunicado.

O gabinete de segurança de Israel aprovou um plano nesta sexta-feira para assumir o controle de Gaza, enquanto o país expande suas operações militares, apesar da intensificação das críticas internas e externas sobre a devastadora guerra de quase dois anos.

O Hamas descreveu a decisão de Israel de assumir o controle da região como um "crime de guerra", acrescentando que o governo israelense "não se importa com o destino de seus reféns".

>> Siga o perfil da Agência Brasil no Instagram

Na quinta-feira (7), o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, havia dito que Israel pretendia assumir o controle militar de toda a Faixa de Gaza.

"Com base em todas as evidências até o momento, essa nova escalada resultará em mais deslocamentos forçados em massa, mais mortes, mais sofrimento insuportável, destruição sem sentido e crimes de atrocidade", disse Turk.

"Em vez de intensificar essa guerra, o governo israelense deveria colocar todos os seus esforços para salvar as vidas dos civis de Gaza, permitindo o fluxo total e irrestrito de ajuda humanitária. Os reféns devem ser imediata e incondicionalmente libertados pelos grupos armados palestinos."

 

