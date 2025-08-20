Papa Leão estabelece dia de jejum e orações pela paz na sexta-feira

Ele falou nesta quarta, durante audiência semanal no Vaticano

O papa Leão pediu aos católicos e a outros fiéis religiosos que observem, na próxima sexta-feira (22), um dia de jejum e orações pela paz no Oriente Médio, na Ucrânia e em outras áreas do mundo devastadas pela guerra.

"Como nossa Terra continua a ser ferida por guerras na Terra Santa, na Ucrânia e em muitas outras regiões, convido todos os fiéis a viverem o dia 22 de agosto em jejum e oração", disse o pontífice durante a audiência semanal no Vaticano nesta quarta-feira.

Leão sugeriu que os fiéis peçam a Deus para "conceder paz e justiça e enxugar as lágrimas daqueles que sofrem por causa dos conflitos armados em andamento".

Primeiro papa dos Estados Unidos, Leão foi eleito pelos cardeais católicos do mundo em 8 de maio para substituir o papa Francisco.

Ele fez vários apelos para acabar com a guerra na Ucrânia durante os primeiros meses de papado, e sua primeira ligação telefônica conhecida com um líder estrangeiro em maio foi para o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, com quem também se encontrou pessoalmente em julho.

Os católicos têm a prática de jejuar nos feriados espirituais importantes ou antes deles, como forma de se aproximar de Deus em oração.

O papa Francisco já havia convocado um dia especial de jejum e oração em outubro passado, no aniversário de um ano da guerra entre Israel e o Hamas.

