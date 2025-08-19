logo ebc
Prisão domiciliar do ex-presidente colombiano Álvaro Uribe é revogada

Político é acusado de fraude processual e suborno
Luis Jaime Acosta - repórter da Reuters
Publicado em 19/08/2025 - 20:58
Bogotá
O ex-presidente da Colômbia Álvaro Uribe durante entrevista coletiva em Bogotá 18/04/2024 Reuters/Luisa Gonzalez/Proibida reprodução
© Reuters/Luisa Gonzalez/Proibida reprodução
Reuters

Um tribunal revogou a ordem de prisão domiciliar contra o ex-presidente colombiano Álvaro Uribe como parte de uma sentença de 12 anos de prisão proferida por uma juíza sob a acusação de fraude processual e suborno em processos criminais, ordenando a libertação imediata do líder político.

Uma juíza condenou Uribe no início de agosto em meio a um julgamento de manipulação de testemunhas, tornando-o o primeiro ex-presidente a ser condenado na história do país sul-americano, mas a defesa do político recorreu da decisão, argumentando erros de fato e de direito, "avaliações notoriamente tendenciosas" e "vícios insanáveis".

A defesa do ex-presidente também apresentou um recurso judicial ao Tribunal Superior de Bogotá solicitando sua libertação.

"Garantir o direito fundamental à liberdade individual do cidadão Álvaro Uribe Vélez", afirmou a parte resolutiva da decisão do tribunal, que também anulou a detenção domiciliar e ordenou sua imediata libertação.

Uribe, de 73 anos, que governou a Colômbia por dois mandatos consecutivos entre 2002 e 2010, declarou-se inocente durante o julgamento e, na apelação ao tribunal, classificou como uma "decisão política" o veredito de primeira instância da juíza Sandra Liliana Heredia.

O mesmo tribunal está atualmente revisando a sentença de 12 anos contra o ex-presidente e deverá tomar uma decisão nas próximas semanas.

