Rússia bombardeia várias regiões ucranianas durante a madrugada

Uma pessoa morreu e pelo menos 20 ficaram feridas

A Rússia voltou a bombardear, de forma intensa, várias regiões da Ucrânia neste sábado (30). Os ataques resultaram na morte de uma pessoa, em Zaporizhia e de duas dezenas de feridos, de acordo com as autoridades locais.

A Administração Militar Regional da Ucrânia revela que a Rússia atacou a cidade com morteiros e foguetes, destruindo uma casa e deixando outros edifícios danificados.

"Os ataques russos destruíram casas e danificaram muitas instalações, incluindo cafés, postos de gasolina e empresas industriais", afirmou o chefe da administração militar, Ivan Fedorov, na plataforma Telegram, indicando que dezenas de edifícios e casas ficaram sem eletricidade e gás.

Mais ao norte, o governador da região de Dnipropetrovsk também denunciou ataques russos com mísseis e drones, sem vítimas.

"As infraestruturas foram danificadas [nas cidades de] Dnipro e Pavlograd, provocando incêndios", disse o governador da região, Serguiï Lyssak, no Telegram.

Na terça-feira 26), a Ucrânia tinha reconhecido que soldados russos entraram na região de Dnipropetrovsk, onde Moscou já reivindicava avanços desde julho.

Mais longe da frente de batalha, a região de Volyn, na fronteira com a Polônia, sofreu "um ataque maciço de drones inimigos", de acordo com o responsável pela administração militar local, Ivan Rudnytski. Até o momento, não há registro de vítimas. Na região de Kiev, a companhia ferroviária citou atrasos causados por danos provocados por bombardeios.

Os ataques ocorrem no momento em que os esforços diplomáticos para resolver o conflito que atinge o país há três anos e meio estão ficando paralisados, duas semanas após reunião entre os líderes russo e norte-americano no Alasca.

