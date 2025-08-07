logo ebc
Rússia e Índia falam em "parceria estratégica" após aumento de tarifas

Shivam Patel – repórter da Reuters
Publicado em 07/08/2025 - 11:30
Nova Déli
Presidente russo Vladimir Putin e premiê indiano Narendra Modi em Kazan 22/10/2024 Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS
© Alexander Zemlianichenko/Reuters/
Reuters

Rússia e Índia enfatizaram seu compromisso com uma "parceria estratégica" em conversas bilaterais de segurança em Moscou nesta quinta-feira (7), um dia depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou tarifas mais altas sobre as importações da Índia por causa de suas compras de petróleo russo.

De acordo com a agência de notícias Interfax, o assessor de segurança nacional da Índia, Ajit Doval, disse que Nova Déli espera por uma visita do presidente Vladimir Putin até o final do ano.

Na reunião de Doval com Sergei Shoigu, secretário do Conselho de Segurança da Rússia, ambos os lados enfatizaram a importância das relações entre os países.

A imposição de Trump de uma tarifa adicional de 25% sobre os produtos da Índia, que entrará em vigor em 28 de agosto, sinaliza a mais séria crise nas relações EUA-Índia desde o retorno dele ao cargo em janeiro, ameaçando interromper o acesso da Índia ao seu maior mercado de exportação.

"Estamos comprometidos com uma cooperação ainda mais ativa para formar uma nova, mais justa e sustentável ordem mundial, garantir a supremacia do direito internacional e combater conjuntamente os desafios e ameaças modernos", disse Shoigu a Doval em comentários televisionados.

"Estabelecemos agora relações muito boas, que valorizamos muito, uma parceria estratégica entre nossos países", disse Doval citado pela Interfax.

Petróleo

Índia e China se tornaram os principais compradores de petróleo russo desde que Moscou lançou sua invasão em grande escala na Ucrânia em fevereiro de 2022, precipitando os esforços ocidentais para sufocar a economia russa.

Trump ameaçou tomar medidas contra os países que compram petróleo russo antes de anunciar a nova tarifa sobre os produtos indianos, que elevou o imposto total para 50%.

Na terça-feira, o Kremlin acusou os Estados Unidos de exercerem pressão comercial ilegal sobre Nova Déli, dizendo que a Índia tem o direito de negociar com quem quiser.

As refinarias estatais da Índia interromperam as compras de petróleo russo à medida que os descontos diminuíram e Trump alertou os países a não comprarem o petróleo de Moscou, disseram fontes do setor.

As refinarias privadas Reliance Industries e Nayara são os principais clientes de petróleo da Rússia na Índia, segundo dados comerciais.

Uma autoridade indiana familiarizada com o assunto disse que Doval discutiria as compras de petróleo russo pela Índia durante sua visita a Moscou. Ele também deve discutir a colaboração no setor de defesa da Índia com a Rússia, segundo a autoridade.

A Índia assinou um acordo de US$5,5 bilhões com a Rússia em 2018 para cinco sistemas de mísseis terra-ar de longo alcance S-400 Triumf, que Nova Délhi diz precisar para combater uma ameaça da China.

Mas as entregas dos sistemas foram atrasadas várias vezes. Espera-se que Moscou entregue unidades dos dois últimos sistemas S-400 à Índia em 2026 e 2027.

