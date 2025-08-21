Rússia faz maior ataque à Ucrânia desde julho

A Força Aérea Ucraniana informou que a Rússia lançou 574 drones e disparou 40 mísseis contra a Ucrânia na noite dessa quarta-feira (20), provocando a morte de uma pessoa na zona ocidental do país.

De acordo com nota da Força Aérea de Kiev, foi o maior ataque aéreo da Rússia desde julho.

A nota informa ainda que a Rússia usou um total de "614 armas de ataque aéreo": 574 aparelhos aéreos não tripulados (drones) e 40 mísseis.

As forças de Kiev disseram que foram abatidos 546 drones e 31 mísseis sobre a Ucrânia.

De acordo com o balanço provisório, pelo menos uma pessoa morreu na região ocidental ucraniana, na sequência dos ataques russos, mas o local exato ainda não foi comunicado.

O ataque ocorreu no momento em que se intensificam os contatos políticos e diplomáticos para a obtenção de um eventual acordo de cessar-fogo.

