logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Sobe para 17 número de mortos nos ataques russos em Kiev

Bombardeios danificaram cerca de uma centena de edifícios
Lusa*
Publicado em 28/08/2025 - 12:48
Kiev
A train carries captured Russian tanks in Kyiv
© REUTERS/Gleb Garanich /Direitos reservados
Lusa

Pelo menos 17 pessoas, incluindo quatro crianças, morreram nos ataques russos que visaram, na noite passada, a capital ucraniana, Kiev, segundo novo balanço das autoridades ucranianas.

O balanço anterior dos bombardeios, já considerados como um dos maiores ataques aéreos russos contra a Ucrânia, dava conta de 14 mortos, incluindo três crianças, e quase 50 feridos.

Os ataques, que envolveram mísseis e drones, danificaram cerca de uma centena de edifícios na capital ucraniana, incluindo as instalações da União Europeia (UE) e do British Council.

Em reação aos ataques, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou Moscou de preferir “continuar a matar” em vez de negociar a paz.

As iniciativas diplomáticas para um potencial acordo de paz aceleraram nas últimas semanas, sob a liderança do presidente norte-americano, Donald Trump. No entanto, não produziram resultados concretos e o Exército russo tem intensificado os bombardeios.

A Rússia rejeitou hoje as críticas da União Europeia (UE) sobre o empenho em negociações, afirmando estar interessada em procurar a paz, mas assegurou que continuará a atacar a Ucrânia até alcançar os seus objetivos.

“As Forças Armadas russas estão cumprindo a missão. Continuam a atacar alvos militares e paramilitares”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada em 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

ONU

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, condenou os ataques noturnos com mísseis e drones que a Rússia lançou contra cidades ucranianas e renovou o apelo por um cessar-fogo.

*É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
02/04/2024 - Refinaria russa atacada por drones ucranianos Foto: Reuters
Ucrânia lança onda de ataques contra a Rússia no dia da independência
Bandeira da Ucrânia em prédio destruído na cidade ucraniana de Mariupol
Rússia e Ucrânia trocam centenas de prisioneiros neste domingo
Explosions are seen in the night sky as Ukrainian servicemen fire towards drones during a Russian drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine July 7, 2025. REUTERS/Gleb Garanich
Rússia atinge instalações de energia ucranianas em seis regiões
Rússia Ucrânia guerra Ataques Kiev Mortes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
O presidente do Iphan, Leandro Grass, fala à imprensa
Cultura Parceria do Iphan e CCBB tem atividades de educação patrimonial
qui, 28/08/2025 - 15:22
Brasília (DF), 28/08/2025 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, durante entrevista coletiva para detalhar duas operações da Polícia Federal para combater a atuação do crime organizado no setor de combustíveis. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Justiça Operações contra crime no setor de combustíveis bloquearam R$ 3,2 bi
qui, 28/08/2025 - 15:13
Brasília (DF) 23/04/2024 Deputada Carla Zambelli durante coletiva na Câmara dos Deputados. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Política Justiça da Itália mantém prisão de Carla Zambelli
qui, 28/08/2025 - 14:55
Rio de Janeiro (RJ) 28/08/2025 - A TV Brasil leva ao ar neste sábado (30), a partir das 14h40, as emoções da partida de volta da final do Campeonato Brasileiro Feminino – Série A2 entre Santos e Botafogo. O duelo decisivo acontece na Vila Belmiro, em Santos (SP), e vai consagrar o campeão da competição. Foto: TV Brasil
Esportes Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 terá final neste sábado
qui, 28/08/2025 - 14:27
Botijão de gás
Política Gás gratuito: programa para baixa renda será lançado semana que vem
qui, 28/08/2025 - 13:38
A train carries captured Russian tanks in Kyiv
Internacional Sobe para 17 número de mortos nos ataques russos em Kiev
qui, 28/08/2025 - 12:48
Ver mais seta para baixo