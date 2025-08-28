Sobe para 17 número de mortos nos ataques russos em Kiev

Bombardeios danificaram cerca de uma centena de edifícios

Pelo menos 17 pessoas, incluindo quatro crianças, morreram nos ataques russos que visaram, na noite passada, a capital ucraniana, Kiev, segundo novo balanço das autoridades ucranianas.

O balanço anterior dos bombardeios, já considerados como um dos maiores ataques aéreos russos contra a Ucrânia, dava conta de 14 mortos, incluindo três crianças, e quase 50 feridos.

Os ataques, que envolveram mísseis e drones, danificaram cerca de uma centena de edifícios na capital ucraniana, incluindo as instalações da União Europeia (UE) e do British Council.

Em reação aos ataques, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou Moscou de preferir “continuar a matar” em vez de negociar a paz.

As iniciativas diplomáticas para um potencial acordo de paz aceleraram nas últimas semanas, sob a liderança do presidente norte-americano, Donald Trump. No entanto, não produziram resultados concretos e o Exército russo tem intensificado os bombardeios.

A Rússia rejeitou hoje as críticas da União Europeia (UE) sobre o empenho em negociações, afirmando estar interessada em procurar a paz, mas assegurou que continuará a atacar a Ucrânia até alcançar os seus objetivos.

“As Forças Armadas russas estão cumprindo a missão. Continuam a atacar alvos militares e paramilitares”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada em 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

ONU

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, condenou os ataques noturnos com mísseis e drones que a Rússia lançou contra cidades ucranianas e renovou o apelo por um cessar-fogo.

