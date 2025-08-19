logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Suíça dará imunidade a Putin para ir a eventual conferência de paz

Há um mandado de prisão pendente contra o russo, expedido pelo TPI
Agência Lusa
Publicado em 19/08/2025 - 10:01
Genebra
Putin concede entrevista em Moscou 12/3/2024 Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS
© Sputnik/Gavriil Grigorov/REUTERS
Lusa

A Suíça demonstrou disponibilidade, nesta terça-feira (19), para oferecer imunidade ao presidente russo, Vladimir Putin, com a condição de que ele compareça a uma conferência de paz no país. Há um mandado de prisão pendente contra Putin, expedido pelo Tribunal Penal Internacional. 

A garantia foi manifestada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros suíço, Ignazio Cassis.

No ano passado, o governo suíço definiu novas regras sobre imunidade concedida a indivíduos com mandado de detenção internacional em aberto, caso a pessoa esteja viajando ao país no âmbito de uma conferência de paz.

A medida não se aplica a deslocamento "por motivos pessoais", disse Cassis, durante uma conferência de imprensa conjunta com seu homólogo italiano, Antonio Tajani, em Berna.

Em 2023, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de captura contra o chefe de Estado russo pelo "rapto de crianças ucranianas" das regiões da Ucrânia, invadida pelas tropas de Moscou, e que foram deportadas para territórios na Rússia.

As declarações da diplomacia de Berna surgiram um dia depois do encontro entre presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Washington.

Hoje, os 27 líderes da UE vão "fazer um balanço" das reuniões realizadas, na segunda-feira, na capital dos Estados Unidos sobre a Ucrânia.

É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy hands U.S. President Donald Trump a letter from Ukrainian first lady Olena Zelenska to U.S. first lady Melania Trump, during a meeting at the Oval Office of the White House, amid negotiations to end the Russian war in Ukraine, in Washington, D.C., U.S., August 18, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque
Trump diz que encontro entre Zelensky e Putin está sendo preparado
U.S. President Donald Trump and Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy shake hands as they meet at the Oval Office of the White House, amid negotiations to end the Russian war in Ukraine, in Washington, D.C., U.S., August 18, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque
Trump diz que ligará para Putin após reunião com Zelensky
U.S. President Donald Trump and Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy shake hands as they meet at the Oval Office of the White House, amid negotiations to end the Russian war in Ukraine, in Washington, D.C., U.S., August 18, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque
Zelensky: garantias de segurança para Ucrânia serão elaboradas
invasão da Ucrânia Suíça TPI Mandado de Prisão Valdimir Putin
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 19/08/2025 - O ministro do Turismo, Celso Sabino, participa do programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Não vamos permitir preconceito contra a Região Norte, diz Sabino
ter, 19/08/2025 - 12:04
Petrobras dá novo passo em busca de óleo e gás na Margem Equatorial
Meio Ambiente Sonda da Petrobras chega à Margem Equatorial para simulação do Ibama
ter, 19/08/2025 - 12:01
caminhoes_em_estradas_2.jpg
Justiça Juíza federal manda governo reativar radares em rodovias
ter, 19/08/2025 - 11:00
Brasília (DF) 19/08/2025 - O ministro do Turismo, Celso Sabino, participa do programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Meio Ambiente Belém tem 53 mil leitos garantidos para COP30, diz ministro do Turismo
ter, 19/08/2025 - 10:55
Os palestinos fogem do norte de Gaza em direção ao sul, em meio ao conflito em curso entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas 09/11/2023 REUTERS/Mohammed Salem
Internacional Egito adverte Israel: deslocamento em massa de Gaza é "linha vermelha"
ter, 19/08/2025 - 10:52
Biblioteca, Livros, Estantes de livros. Foto: jarmoluk/PixaBay
Educação Pesquisa revela hábitos de leitura de moradores da periferia de SP
ter, 19/08/2025 - 10:33
Ver mais seta para baixo