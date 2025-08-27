logo ebc
Tanques israelenses se aproximam da Cidade de Gaza

Moradores são presos de surpresa e buscam outro local
Nidal al-Mughrabi - Repórter da Reuters*
Publicado em 27/08/2025 - 11:14
Cairo
Tanques israelenses perto da fronteira de Gaza
© REUTERS/VIOLETA SANTOS MOURA
Reuters

Tanques israelenses entraram em uma nova área na periferia da Cidade de Gaza durante a noite, destruindo casas e fazendo com que os moradores fugissem, disseram testemunhas, antes de uma reunião sobre a guerra que será comandada pelo presidente dos Estados Unidos (EUA) Donald Trump, nesta quarta-feira (27).

Os tanques entraram no bairro de Ebad-Alrahman, na extremidade norte da Cidade de Gaza, e bombardearam casas, ferindo várias pessoas e forçando muitas outras, que foram pegas de surpresa, a saírem para outro local na maior cidade de Gaza, disseram os moradores.

"De repente, ouvimos que os tanques entraram em Ebad-Alrahman, os sons das explosões ficaram cada vez mais altos e vimos pessoas fugindo em direção à nossa área", afirmou Saad Abed, 60 anos, ex-trabalhador da construção civil.

"Se não houver trégua, veremos os tanques do lado de fora de nossas casas", disse ele à Reuters, por meio de um aplicativo de mensagem, de sua casa na Jala Street, na Cidade de Gaza, a cerca de um quilômetro do bairro de Ebad-Alrahman.

Israel tem afirmado que está se preparando para lançar nova ofensiva na Cidade de Gaza, que descreve como o último reduto do Hamas. Cerca de metade dos 2 milhões de habitantes do enclave estão vivendo lá atualmente e Israel disse que eles serão instruídos a sair.

Milhares já partiram, mas os líderes da igreja na cidade disseram que permanecem no local, pois deixar a Cidade de Gaza e "tentar fugir para o sul seria nada menos que uma sentença de morte".

"Por essa razão, o clero e as freiras decidiram permanecer e continuar a cuidar de todos aqueles que estarão nos complexos", informou nota conjunta do Patriarcado Ortodoxo Grego e do Patriarcado Latino de Jerusalém.

Em comunicado hoje, o porta-voz árabe das Forças Armadas israelenses, Avichay Adraee, disse que "a retirada da Cidade de Gaza é inevitável" e que Israel começou a facilitar a entrada de barracas no enclave.

"Antes de passar para a próxima fase da guerra, gostaria de confirmar que há vastas áreas vazias no sul da Faixa, assim como nos campos centrais e em Al-Mawasi. Essas áreas estão livres de barracas", declarou ele, ao comentar a preocupação dos moradores sobre a falta de espaço nas áreas central e sul.

Autoridades palestinas e da Organização das Nações Unidas (ONU) disseram que a Faixa de Gaza precisa de cerca de 1,5 milhão de novas barracas.

O enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, afirmou ontem que Trump presidiria uma reunião sobre Gaza na Casa Branca, nesta quarta-feira. Acrescentou que Washington espera que a guerra de Israel no território palestino seja resolvida até o final do ano.

O Departamento de Estado dos EUA disse que o secretário de Estado, Marco Rubio, se reuniria com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, em Washington. Não ficou claro quem estaria presente na reunião com Trump.

*(Reportagem adicional de Maayan Lubell)

