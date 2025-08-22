Terremoto de 7,5 atinge região entre América do Sul e Antártica

Tremor ocorreu mais de 700 km a sudeste de Ushuaia, na Argentina

Não houve ameaça de tsunami após terremoto de magnitude 7,5 ocorrido nessa quinta-feira (21) na Passagem de Drake, entre a América do Sul e a Antártica, informou o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, após breve alerta para áreas costeiras do Chile.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) revisou para baixo a magnitude do terremoto, inicialmente relatada como 8, acrescentando que ele atingiu profundidade de 11 quilômetros (km).

O terremoto ocorreu mais de 700 km a sudeste da cidade argentina de Ushuaia, com uma população de cerca de 57 mil habitantes, disse o USGS.

O Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Marinha do Chile emitiu alerta de tsunami para seu território antártico, depois que o terremoto atingiu 258 km a noroeste do local da Base Frei, informou em nota.

