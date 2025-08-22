logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Terremoto de 7,5 atinge região entre América do Sul e Antártica

Tremor ocorreu mais de 700 km a sudeste de Ushuaia, na Argentina
Harshita Meenaktshi, Mrinmay Dey e Fabian Cambero - Repórteres da Reuters*
Publicado em 22/08/2025 - 08:27
Londres
Reuters

Não houve ameaça de tsunami após terremoto de magnitude 7,5 ocorrido nessa quinta-feira (21) na Passagem de Drake, entre a América do Sul e a Antártica, informou o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, após breve alerta para áreas costeiras do Chile.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) revisou para baixo a magnitude do terremoto, inicialmente relatada como 8, acrescentando que ele atingiu profundidade de 11 quilômetros (km).

O terremoto ocorreu mais de 700 km a sudeste da cidade argentina de Ushuaia, com uma população de cerca de 57 mil habitantes, disse o USGS.

O Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Marinha do Chile emitiu alerta de tsunami para seu território antártico, depois que o terremoto atingiu 258 km a noroeste do local da Base Frei, informou em nota.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Praia vazia em Shirahama, no Japão, após alerta de tsunami photo taken by Kyodo. Mandatory credit Kyodo/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. JAPAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN JAPAN.
Terremoto de magnitude 8,8 gera alertas de tsunami no Pacífico
japão jogos olímpicos
Terremotos preocupam governo do Japão
undefined
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 21/08/2025 – Integrantes do Balé Folclórico da Bahia fazem lavagem da escadaria do Teatro João Caetano antes das apresentações do espetáculo O Balé Que Você Não Vê, no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Balé Folclórico da Bahia estreia turnê nacional no Rio nesta sexta
sex, 22/08/2025 - 08:30
Logo da Agência Brasil
Internacional Terremoto de 7,5 atinge região entre América do Sul e Antártica
sex, 22/08/2025 - 08:27
Rio de Janeiro (RJ), 15/11/2023 – Cariocas e turistas lotam praia de Ipanema, na zona sul, em dia de forte calor no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Onda de calor que atinge o Rio permanece até este sábado
sex, 22/08/2025 - 08:02
São Paulo (SP), 15.08.2024 - Cena do filme Crianças de Shatila, da Mostra Cine Árabe. Foto: Mostra Cine Árabe/Divulgação
Cultura Mostra de Cinema Árabe Feminino chega à região metropolitana do Rio
sex, 22/08/2025 - 07:38
Brasília (DF), 24/04/2025 - Arte para matéria sobre Tira-Dúvidas do Imposto de Renda 2025. Como declarar prêmios ganhos em loterias e sites de apostas? Arte/Agência Brasil
Economia Receita libera consulta a quarto lote de restituição do IR
sex, 22/08/2025 - 07:02
Logo da Agência Brasil
Internacional ONU condena ataques terroristas na Colômbia
sex, 22/08/2025 - 06:50
Ver mais seta para baixo