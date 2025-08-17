logo ebc
Tiroteio em clube lotado de Nova York deixa três mortos e oito feridos

Incidente ocorreu na madrugada deste domingo no bairro do Brooklin
Lusa*
Publicado em 17/08/2025 - 12:30
Nova York
NEW YORK, UNITED STATES - AUGUST 17: Members of the New York City Office of the Chief Medical Examiner removed a man’s body from Taste of the City Bar and Lounge which is the site where three people were killed and eight other people were injured in a mass shooting inside of Taste of the City Bar and Lounge on Franklin Avenue in Crown Heights, Brooklyn, New York, United States on August 17, 2025. Three people were killed and eight others were wounded when multiple shooters opened fire inside Taste of the City Lounge at 903 Franklin Avenue in the Crown Heights neighborhood just before 3:30 a.m. The deceased are three men, who were 27, 35, and an unknown age. Eight others are at a local hospital. The body that was removed from the scene was a man who was shot and killed in the mass shooting. Kyle Mazza / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey
Três pessoas morreram e oito ficaram feridas após um tiroteio, ocorrido na madrugada deste domingo (17) em um clube lotado localizado no bairro do Brooklyn, em Nova York, segundo informações da polícia local.

De acordo com a comissária da Polícia de Nova York, Jessica Tisch, o incidente aconteceu no Taste of the City Lounge, na zona de Crown Heights, pouco antes das 3h30 (hora local), na sequência de “uma disputa”.

Os investigadores acreditam que um ou mais atiradores abriram fogo com múltiplas armas, matando três homens.

“Foi um tiroteio terrível que ocorreu na cidade", afirmou a representante dos investigadores em entrevista, acrescentando que os agentes estão examinando pelo menos 36 cápsulas encontradas no local, bem como uma arma de fogo descoberta numa rua próxima.

Entre os feridos estão oito homens e três mulheres, com idades entre 27 e 61 anos, todos sendo atendidos em hospitais sem risco de morte. Apesar do incidente, a cidade regista este ano um número historicamente baixo de tiroteios e vítimas de armas de fogo.

“Algo como isso é, graças a Deus, uma anomalia, mas vamos investigar para apurar todos os detalhes do que aconteceu”, afirmou a investigadora.

