Tiroteio em clube lotado de Nova York deixa três mortos e oito feridos

Incidente ocorreu na madrugada deste domingo no bairro do Brooklin

Três pessoas morreram e oito ficaram feridas após um tiroteio, ocorrido na madrugada deste domingo (17) em um clube lotado localizado no bairro do Brooklyn, em Nova York, segundo informações da polícia local.

De acordo com a comissária da Polícia de Nova York, Jessica Tisch, o incidente aconteceu no Taste of the City Lounge, na zona de Crown Heights, pouco antes das 3h30 (hora local), na sequência de “uma disputa”.

Os investigadores acreditam que um ou mais atiradores abriram fogo com múltiplas armas, matando três homens.

“Foi um tiroteio terrível que ocorreu na cidade", afirmou a representante dos investigadores em entrevista, acrescentando que os agentes estão examinando pelo menos 36 cápsulas encontradas no local, bem como uma arma de fogo descoberta numa rua próxima.

Entre os feridos estão oito homens e três mulheres, com idades entre 27 e 61 anos, todos sendo atendidos em hospitais sem risco de morte. Apesar do incidente, a cidade regista este ano um número historicamente baixo de tiroteios e vítimas de armas de fogo.

“Algo como isso é, graças a Deus, uma anomalia, mas vamos investigar para apurar todos os detalhes do que aconteceu”, afirmou a investigadora.

