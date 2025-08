Três de cinco trabalhadores presos em mina no Chile são achados mortos

Três dos cinco trabalhadores presos na mina de cobre El Teniente, da Codelco, foram encontrados mortos, informou a empresa, enquanto as equipes de resgate trabalhavam para abrir as passagens subterrâneas que desabaram durante um forte tremor na semana passada.

Uma pessoa também morreu no momento do incidente na noite de quinta-feira (31), elevando o número total de mortos para quatro.

A Codelco encontrou o primeiro corpo de trabalhador soterrado no sábado (2) e outros dois no início do domingo (3).

"Lamentamos profundamente a descoberta de dois outros colegas que foram encontrados mortos", disse a mineradora em um comunicado. "Estamos ao lado das famílias e de toda a comunidade na angústia que essa situação causa."

Até a manhã de domingo, as equipes de resgate haviam liberado 24 metros de passagens bloqueadas, dos 90 metros que as autoridades da Codelco disseram anteriormente que seriam necessários para alcançar os trabalhadores presos, na nova seção Andesita da mina.

O desmoronamento ocorreu na quinta-feira, por volta das 17h30, horário local, causado por um dos maiores tremores já registrados em El Teniente, com o impacto de um terremoto de magnitude 4,2.

A Codelco está investigando se a causa foi a atividade de mineração ou as mudanças tectônicas naturais no país propenso a terremotos.

