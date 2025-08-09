logo ebc
Três pessoas ficam feridas em tiroteio na Times Square, em Nova York

Tiroteio ocorreu após uma discussão verbal
Reuters *
Publicado em 09/08/2025 - 17:20
Nova York
Reuters

Três pessoas ficaram feridas ao serem baleadas em tiroteio na Times Square, em Nova York, informou o Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) neste sábado (9).

As pessoas, uma mulher de 18 anos, e dois homens, um um homem de 19 anos e outro de 65 anos, estão em condição estável no hospital, disse um porta-voz do NYPD.

Um jovem de 17 anos está sob custódia, acrescentou o NYPD. A polícia também recuperou uma arma de fogo.

O tiroteio ocorreu por volta da 1h20 (horário local) após uma discussão verbal com uma das vítimas, informou a polícia, acrescentando que não sabia até o momento se o atirador ou as vítimas se conheciam.

Tiroteios em massa são relativamente comuns nos Estados Unidos, onde as armas estão amplamente disponíveis.

O incidente em um dos pontos turísticos mais emblemáticos de Nova York ocorreu após tiroteio de grande repercussão ocorrido em julho em uma torre de escritórios de Manhattan, que deixou quatro pessoas mortas, incluindo um executivo sênior da Blackstone e um policial de Nova York.

A cidade de Nova York registrou um número recorde de incidentes e de vítimas de tiroteios nos primeiros sete meses deste ano, de acordo com um comunicado publicado pelo departamento de polícia da cidade em 4 de agosto.

O crime é uma questão eleitoral importante para a maior cidade dos Estados Unidos, que deverá realizar eleições para prefeito em novembro.

* Reportagem de Rishabh Jaiswal, Alexandra Sarabia e Ananya Palyekar

É proibida a reprodução deste conteúdo.

Times Square Nova York tiroteio
