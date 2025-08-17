logo ebc
Tropas da Guarda Nacional de 3 estados serão enviadas para Washington

Pedido foi feito por Trump, que considera a cidade inundada pelo crime
AJ Vicens - Repórter da Reuters*
Publicado em 17/08/2025 - 17:01
Washington
 Os governadores republicanos de três estados norte-americanos estão enviando centenas de tropas da Guarda Nacional para Washington, a pedido do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, que tem retratado a cidade como inundada pelo crime.

Os anúncios feitos nesse sábado (16) pela Virgínia Ocidental, a Carolina do Sul e Ohio ocorreram depois que autoridades da capital e o governo Trump negociaram um acordo para manter a chefe da polícia local, Pamela Smith, no cargo, após o procurador-geral entrar com ação judicial para bloquear o controle federal.

Trump, um republicano, disse nesta semana que estava enviando centenas de soldados da Guarda Nacional para Washington DC e assumindo temporariamente o controle do Departamento de Polícia da cidade democrata para conter o que descreveu como emergência de crimes e falta de moradia.

Dados do Departamento de Justiça, entretanto, mostram que os crimes violentos em 2024 atingiram o nível mais baixo em 30 anos em Washington, um distrito federal autônomo sob jurisdição do Congresso.

O gabinete do governador da Virgínia Ocidental, Patrick Morrisey, disse em comunicado que estava enviando de 300 a 400 soldados da Guarda Nacional para Washington em "uma demonstração de compromisso com a segurança pública e a cooperação regional".

O governador da Carolina do Sul, Henry McMaster, respondeu a uma solicitação do Pentágono, anunciando que 200 soldados da Guarda Nacional de seu estado seriam enviados.

O governador de Ohio, Mike DeWine, anunciou que enviaria 150 membros de sua Polícia Militar nos próximos dias, acrescentando que nenhum deles estava "servindo atualmente como agentes da lei no estado".

Após os anúncios, a prefeita de Washington, Muriel Bowser, publicou no X: "Soldados e aviadores norte-americanos policiando cidadãos norte-americanos em solo norte-americano é #NãoAmericano".

A Guarda Nacional atua como uma milícia que responde aos governadores dos 50 estados, exceto quando convocada para o serviço federal. A Guarda Nacional se reporta diretamente ao presidente.

Trump, que sugeriu que poderia tomar medidas semelhantes em outras cidades controladas pelos democratas, tem procurado expandir os poderes da Presidência em seu segundo mandato, inserindo-se nos assuntos de grandes bancos, escritórios de advocacia e universidades de elite.

Em junho, ele determinou que 700 fuzileiros navais e 4 mil soldados da Guarda Nacional fossem para Los Angeles, contra a vontade do governador da Califórnia, durante os protestos contra batidas de imigração realizadas por autoridades federais.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

