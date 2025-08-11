Trump determina que pessoas em situação de rua saiam de Washington

"Quem mora na rua tem de se mudar imediatamente", escreveu

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que as pessoas em situação de rua têm de “se mudar” de Washington “imediatamente”. Nas redes sociais, ele prometeu o combate ao crime na cidade e marcou para esta segunda-feira uma entrevista para apresentar o seu plano.

"Quem mora na rua tem de se mudar imediatamente", escreveu Trump em sua rede social Truth Social nesse domingo. "Nós daremos lugares para ficarem, mas longe da capital”.

“Os criminosos não têm de se mudar. Vamos colocá-los numa prisão onde pertencem. Não haverá mais senhor bonzinho. Queremos a nossa capital de volta. Obrigada pela atenção sobre a matéria”, afirmou Trump na mesma publicação, ao lado de imagens de pessoas em tendas na cidade. A mídia americana diz que as fotos foram tiradas pelo próprio presidente, a caminho do seu campo de golfe.

A publicação do presidente norte-americano surge como promoção de uma entrevista anunciada antes sobre um plano para, “essencialmente, acabar com o crime violento” em Washington. Trump acrescentou que o plano “não envolverá apenas o fim do crime, assassinatos e mortes na capital do país, mas também limpeza”.

A Community Partnership, organização que trabalha para pessoas em situação de rua em Washington, disse à Reuters que há 800 pessoas dormindo na rua, na cidade de 700 mil habitantes. Dessas, 3.275 pessoas usam abrigos de emergência e cerca de mil usam casas transitórias.

A taxa de homicídios per capita em Washington, D.C., permanece relativamente alta em comparação com outras cidades dos Estados Unidos, com um total de 98 homicídios registrados até agora neste ano, revela a Reuters. A tendência de homicídios na capital americana é de aumento desde a década passada.

