logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Trump determina que pessoas em situação de rua saiam de Washington

"Quem mora na rua tem de se mudar imediatamente", escreveu
RTP*
Publicado em 11/08/2025 - 13:35
Washington
July 11, 2025, Washington, District of Columbia, USA: President DONALD TRUMP speaks to the press before heading to his helicopter for the start of a trip to Texas to review flood damage. (Credit Image: © Andrew Leyden/ZUMA Press Wire)
© Reuters/Andrew Leyden/Proibida reprodução
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que as pessoas em situação de rua têm de “se mudar” de Washington “imediatamente”. Nas redes sociais, ele prometeu o combate ao crime na cidade e marcou para esta segunda-feira uma entrevista para apresentar o seu plano.

"Quem mora na rua tem de se mudar imediatamente", escreveu Trump em sua rede social Truth Social nesse domingo. "Nós daremos lugares para ficarem, mas longe da capital”.

“Os criminosos não têm de se mudar. Vamos colocá-los numa prisão onde pertencem. Não haverá mais senhor bonzinho. Queremos a nossa capital de volta. Obrigada pela atenção sobre a matéria”, afirmou Trump na mesma publicação, ao lado de imagens de pessoas em tendas na cidade. A mídia americana diz que as fotos foram tiradas pelo próprio presidente, a caminho do seu campo de golfe.

A publicação do presidente norte-americano surge como promoção de uma entrevista anunciada antes sobre um plano para, “essencialmente, acabar com o crime violento” em Washington. Trump acrescentou que o plano “não envolverá apenas o fim do crime, assassinatos e mortes na capital do país, mas também limpeza”.

A Community Partnership, organização que trabalha para pessoas em situação de rua em Washington, disse à Reuters que há 800 pessoas dormindo na rua, na cidade de 700 mil habitantes. Dessas, 3.275 pessoas usam abrigos de emergência e cerca de mil usam casas transitórias.

A taxa de homicídios per capita em Washington, D.C., permanece relativamente alta em comparação com outras cidades dos Estados Unidos, com um total de 98 homicídios registrados até agora neste ano, revela a Reuters. A tendência de homicídios na capital americana é de aumento desde a década passada.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.


 

Relacionadas
Brasília (DF), 05/08/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante 5ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), realizado no Palácio do Itamaraty. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Lula diz que vai convidar Trump para a COP30, em Belém
Brasília (DF), 10/04/2023 - Fachada do ministério de Relações Exteriores.
Itamaraty e Gleisi rechaçam ataque de vice-secretário de Trump
Trump Pessoas em Situação de Rua Washington
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
July 11, 2025, Washington, District of Columbia, USA: President DONALD TRUMP speaks to the press before heading to his helicopter for the start of a trip to Texas to review flood damage. (Credit Image: © Andrew Leyden/ZUMA Press Wire)
Internacional Trump determina que pessoas em situação de rua saiam de Washington
seg, 11/08/2025 - 13:35
Brasília (DF) 02/10/2023 – Ibama renova licença da Petrobras para perfuração na Margem Equatorial.Trata-se da 21ª licença concedida para perfuração na região desde 2004 Arte Petrobras/Divulgação
Meio Ambiente Margem Equatorial deve ser mais pesquisada, diz Academia de Ciências
seg, 11/08/2025 - 13:23
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2025 – Ressaca no mar acumula lixo plástico na praia do Leme, após passagem de um ciclone extratropical. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Pesquisadores propõem estratégias de combate ao microplástico no país
seg, 11/08/2025 - 13:00
Brasília (DF), 02/08/2025 - Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, apresenta como a COP 30 tem mobilizado os negócios de microempreendedores no Pará. Frame TV Brasil
Meio Ambiente ONU remarca reunião sobre acomodações com organizadores da COP30
seg, 11/08/2025 - 12:49
Porto Alegre (RS), 26/06/2025 - Rua inundanda após fortes chuvas na Ilha da Pintada. Foto: Beatriz Goncalves Pereira/Divulgação
Geral Ministério começa a mapear áreas do RS afetadas por chuvas
seg, 11/08/2025 - 12:26
Brasília - O produtor Raimundo Zucchi,em sua propriedade na Linha Eulália, zona rural de Bento Gonçalves, onde planta sete variedades de uva (Daniel Isaia/Agência Brasil)
Economia Entrega da declaração do ITR 2025 começa nesta segunda-feira
seg, 11/08/2025 - 11:51
Ver mais seta para baixo